Baldini: “non sono uno scappato di casa, la strada per arriva qua è stata lunga tortuosa e difficile”

Il momentaneo ct della Nazionale Italiana, Baldini, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Rai dopo la vittoria nell’amichevole contro la Grecia

“So il valore di questi ragazzi, quando capiscono che avere delle regole è una risorsa e non una punizione significa che hanno acquisito un livello di maturità. Mi auguravo che anche stasera avessimo un po’ di fortuna”.

Ora crescerà il numero di persone che la vogliono ufficiale ct della Nazionale

“La ringrazio, a me interessa fare bene il mo lavoro però nel mondo del calcio ci sono molte persone che ti danno delle etichette, non sono uno scappato di casa, il destino mi ha portato qua, ma la strada è stata lunga tortuosa e difficile”

Sembrava un azzardo di portare il gruppo dell’Under 21

“Non mi interessa. Io ho voluto essere utile, faccio parte della famiglia Italia e ho dato una mano: Volevo che i miei ragazzi fossero valorizzati per come lavorano con me”

L’Italia batte la Grecia

L’Italia batte la Grecia 1-0 in amichevole e centra la seconda vittoria di fila. Si gioca a Creta, allo stadio Pankritio di Iraklio, in una serata di test e di esperimenti. A decidere la partita è ancora una volta Francesco Pio Esposito, che sblocca il risultato nel primo tempo con il gol che vale i tre punti morali. È la sua firma per la seconda gara consecutiva, dopo essere già andato a segno contro il Lussemburgo. In panchina c’è il ct ad interim Silvio Baldini, che schiera una Nazionale giovane e sperimentale, fatta di volti nuovi e di tanta voglia di mettersi in mostra.

Tra questi spicca Luca Koleosho, tra i più vivaci e pericolosi della serata. Dopo il vantaggio l’Italia gestisce, soffrendo a tratti la reazione della Grecia, che prova a spingere ma non trova il pareggio. La difesa azzurra regge, l’attenzione non cala e il risultato resta in cassaforte fino al triplice fischio. Una vittoria senza fuochi d’artificio ma utile, in un momento delicato per il movimento azzurro.

L’Italia, va ricordato, non sarà ai Mondiali 2026: queste amichevoli servono a costruire, dare minuti ai giovani e cercare un’identità. Il futuro resta sospeso: il nuovo presidente della Figc verrà eletto il 22 giugno, e solo dopo si deciderà il prossimo commissario tecnico, con Antonio Conte tra i nomi più caldi. Intanto, Baldini si gode due successi e un Pio Esposito che continua a segnare. Piccoli segnali in un periodo storto: il talento, come dice anche il caso dell’Under 17 campione d’Europa, non manca. Va solo coltivato meglio