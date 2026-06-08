Vergara di nuovo nel mirino del Como, il Napoli lo valuta circa 30 milioni

I lariani avevano provato a prenderlo l'estate scorsa e a gennaio, senza riuscirci. Con Neres, Alisson e Lang potrebbe non riuscire a trovare molto spazio, scrive Tmw.

Antonio Vergara è finito nel mirino del Como. In realtà, il giocatore piaceva molto già l’estate scorsa, ma il Napoli e Antonio Conte avevano deciso di puntarci. Ora, però, potrebbe ritrovarsi ad essere uno di troppo, visto che con il ritorno di Lang dal prestito al Galatasaray e il neo-tecnico Allegri che vuole puntarci, Vergara potrebbe non riuscire a trovare grande spazio.

Vergara può andare al Como

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la società lariana vorrebbe puntare a italianizzare la rosa in vista della Champions League, anche perché ci sono quattro slot Uefa da riempire (non necessariamente tutti) per quanto riguarda le liste dei calciatori che disputeranno la competizione europea. Per questo, può tornare di moda Antonio Vergara, di cui già il tecnico Cesc Fabregas è un grande estimatore:

Nel corso della stagione Vergara ha saputo sfruttare al meglio le numerose assenze che hanno colpito gli azzurri, ritagliandosi un ruolo da protagonista. Adesso che però David Neres è recuperato, è arrivato Alisson Santos e Allegri sembra orientato a puntare con decisione su Noa Lang, gli spazi per il classe 2003 rischiano di tornare a ridursi.

Il Napoli, scrive il portale, valuta il giocatore circa 30 milioni; sarebbe una grande plusvalenza visto che proviene dal settore giovanile azzurro.