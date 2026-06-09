Scarpe tolte e valigie rovesciate in pista: l’America accoglie così il Senegal ai Mondiali

A San Antonio la delegazione senegalese è stata perquisita sulla pista appena scesa dall'aereo: scarpe tolte, bagagli rovesciati. La clip è diventata virale lunedì e ha riacceso le polemiche sull'accoglienza americana

C’è un nuovo video che fa discutere alla vigilia dei Mondiali 2026, e ancora una volta non riguarda il campo. Protagonista, suo malgrado, il Senegal: la nazionale di Sadio Mané e Nicolas Jackson, appena atterrata a San Antonio per l’ultima amichevole contro l’Arabia Saudita, è stata sottoposta a un controllo di sicurezza direttamente sulla pista dell’aeroporto. Documenti, bagagli e materiale sportivo passati al setaccio sotto gli occhi di tutti.

Cosa mostra il video diventato virale

Le immagini, rilanciate su X lunedì 8 giugno, mostrano i giocatori in tuta accanto alle valigie aperte mentre gli agenti li perquisiscono uno a uno. “Perquisizioni complete in pista, scarpe tolte, borse rivoltate come a dei criminali: è pura umiliazione”, ha scritto un tifoso, in uno dei commenti più condivisi. La reazione del pubblico africano è stata durissima, anche perché parliamo di una squadra piena di stelle della Premier League. Secondo quanto riportano l’agenzia turca Anadolu e diverse testate internazionali, non c’è stato alcun commento ufficiale da parte della federazione senegalese, della Fifa o delle autorità americane.

The Senegalese 🇸🇳 delegation gets this treatment on arrival in the USA. Full tarmac searches, shoes off, bags turned inside out like criminals. This is straight up humiliation and a disgrace. They’d never put white boys through the same.pic.twitter.com/KULjwTsCQI — World Cup 2026 Daily (@TotalFootball) June 8, 2026

Non è un caso isolato

Il punto è che il Senegal non è un’eccezione. È l’ennesimo capitolo di un’accoglienza americana che somiglia sempre più a un percorso a ostacoli. Pochi giorni fa la stella dell’Iraq Aymen Hussein è stata trattenuta e interrogata per quasi sette ore all’aeroporto di Chicago; l’Iran ha vissuto un viaggio kafkiano verso il torneo, dopo che Washington aveva negato i visti alla delegazione per il sorteggio. Anche l’Uzbekistan di Fabio Cannavaro è stato accolto tra cani antidroga e metal detector. Così, mentre il Mondiale presenta la sua nuova generazione di stelle e il calendario più grande di sempre, il racconto che arriva dagli aeroporti è quello di una festa che comincia con una perquisizione. Il Senegal debutta il 16 giugno contro la Francia.