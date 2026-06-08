Mondiali 2026 al via l’11 giugno: il calendario completo e dove vederli in TV
Dall'11 giugno al 19 luglio i Mondiali 2026: 48 squadre tra USA, Messico e Canada, l'Italia ancora spettatrice. Tutte le 104 partite su DAZN, 35 in chiaro sulla Rai. Ecco il calendario completo.
I Mondiali 2026 cominciano giovedì 11 giugno e si chiudono domenica 19 luglio. Anche stavolta senza l’Italia, eliminata dalla Bosnia ai playoff: per la terza volta di fila gli azzurri restano a guardare. È la prima Coppa del Mondo a 48 squadre, organizzata da tre Paesi — Canada, Messico e Stati Uniti — con un convitato di pietra, il fuso orario: tante sfide si giocheranno in piena notte italiana. In tutto 104 partite, in un torneo che vivrà anche fuori dal campo, tra le corsie prioritarie per i visti, il divieto di viaggio di Trump e casi spinosi già in apertura.
Dove vedere i Mondiali 2026 in TV: DAZN e Rai
Tutte le 104 partite saranno trasmesse in diretta, a pagamento, su DAZN, che detiene i diritti per il pacchetto completo. La Rai trasmetterà invece in chiaro una selezione di 35 gare. Di seguito, accanto a ogni match, trovi dove vederlo. Gli orari sono quelli italiani: occhio alle notti.
Fase a gironi
Giovedì 11 giugno
21:00 – Messico-Sudafrica: Rai e DAZN
Venerdì 12 giugno
04:00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca: DAZN
21:00 – Canada-Bosnia: Rai e DAZN
Sabato 13 Giugno
3:00 – Stati Uniti – Paraguay: DAZN
21:00 – Qatar-Svizzera: DAZN
Domenica 14 giugno
00:00 – Brasile-Marocco: Rai e DAZN
03:00 – Haiti-Scozia: DAZN
06:00 – Australia-Turchia: DAZN
19:00 – Germania-Curacao: DAZN
22:00 – Olanda-Giappone: Rai e DAZN
Lunedì 15 giugno
01:00 – Costa d’Avorio-Ecuador: DAZN
04:00 – Svezia-Tunisia: DAZN
18:00 – Spagna-Capo Verde: DAZN
21:00 – Belgio-Egitto: Rai e DAZN
Martedì 16 Giugno
00:00 – Arabia Saudita-Uruguay: DAZN
03:00 – Iran-Nuova Zelanda: DAZN
21:00 – Francia-Senegal: Rai e DAZN
Mercoledì 17 Giugno
00:00 – Iraq-Norvegia: DAZN
03:00 – Argentina-Algeria: DAZN
06:00 – Austria-Giordania: DAZN
19:00 – Portogallo-RD Congo: DAZN
22:00 – Inghilterra-Croazia: Rai e DAZN
Giovedì 18 giugno
01:00 – Ghana-Panama: DAZN
04:00 – Uzbekistan-Colombia: DAZN
18:00 – Repubblica Ceca-Sudafrica: DAZN
21:00 – Svizzera-Bosnia: Rai e DAZN
Venerdì 19 giugno
00:00 – Canada-Qatar: DAZN
03:00 – Messico-Corea del Sud: DAZN
21:00 – Stati Uniti-Australia: Rai e DAZN
Sabato 20 giugno
00:00 – Scozia-Marocco: DAZN
02:30 – Brasile-Haiti: DAZN
05:00 – Turchia-Paraguay: DAZN
19:00 – Olanda-Svezia: DAZN
22:00 – Germania-Costa d’Avorio: Rai e DAZN
Domenica 21 giugno
02:00 – Ecuador-Curacao: DAZN
06:00 – Tunisia-Giappone: DAZN
18:00 – Spagna-Arabia Saudita: Rai* e DAZN
21:00 – Belgio-Iran: Rai* e DAZN
*una delle due
Lunedì 22 giugno
00:00 – Uruguay-Capo Verde: DAZN
03:00 – Nuova Zelanda-Egitto: DAZN
19:00 – Argentina-Austria: Rai e DAZN
23:00 – Francia-Iraq: DAZN
Martedì 23 giugno
02:00 – Norvegia-Senegal: DAZN
05:00 – Giordania-Algeria: DAZN
19:00 – Portogallo-Uzbekistan: DAZN
22:00 – Inghilterra-Ghana: Rai e DAZN
Mercoledì 24 giugno
01:00 – Panama-Croazia: DAZN
04:00 – Colombia-RD Congo: DAZN
21:00 – Svizzera-Canada: Rai e DAZN
21:00 – Bosnia-Qatar: DAZN
Giovedì 25 giugno
00:00 – Marocco-Haiti: DAZN
00:00 – Scozia-Brasile: DAZN
03:00 – Repubblica Ceca-Messico: DAZN
03:00 – Sudafrica-Corea del Sud: DAZN
22:00 – Curacao-Costa d’Avorio: DAZN
22:00 – Ecuador-Germania: Rai e DAZN
Venerdì 26 giugno
01:00 – Tunisia-Olanda: DAZN
01:00 – Giappone-Svezia: DAZN
04:00 – Turchia-Stati Uniti: DAZN
04:00 – Paraguay-Australia: DAZN
21:00 – Norvegia-Francia: Rai e DAZN
21:00 – Senegal-Iraq: DAZN
Sabato 27 giugno
02:00 – Capo Verde-Arabia Saudita: DAZN
02:00 – Uruguay-Spagna: DAZN
05:00 – Nuova Zelanda-Belgio: DAZN
05:00 – Egitto-Iran: DAZN
23:00 – Panama-Inghilterra: Rai e DAZN
23:00 – Croazia-Ghana: DAZN
Domenica 28 giugno
01:30 – Colombia-Portogallo: DAZN
01:30 – RD Congo-Uzbekistan: DAZN
04:00 – Algeria-Austria: DAZN
04:00 – Giordania-Argentina: DAZN
Sedicesimi di finale
Domenica 28 giugno
21:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo B: Rai e DAZN
Lunedì 29 giugno
19:00 – 1ª Gruppo C vs 2ª Gruppo F: DAZN
22:30 – 1ª Gruppo E vs Miglior 3ª (A/B/C/D/F): Rai e DAZN
Martedì 30 giugno
03:00 – 1ª Gruppo F vs 2ª Gruppo C: DAZN
19:00 – 2ª Gruppo A vs 2ª Gruppo I: Rai (una delle due), DAZN
23:00 – 1ª Gruppo I vs Migliore 3ª (C/D/F/G/H) Rai (una delle due), DAZN
Mercoledì 1 luglio
03:00 – 1ª Gruppo A vs Migliore 3ª (C/E/F/H/I): DAZN
18:00 – 1ª Gruppo L vs Migliore 3ª (E/H//I/J/K): DAZN
22:00 – 1ª Gruppo G vs Migliore 3ª (A/E/H/I/J): Rai e DAZN
Giovedì 2 luglio
02:00 – 1ª Gruppo D vs Migliore 3ª (da B/E/F/I/J): DAZN
21:00 – 1ª Gruppo H vs 2ª Gruppo J: Rai e DAZN
Venerdì 3 luglio
01:00 – 2ª Gruppo K vs 2ª Gruppo L: DAZN
05:00 – 1ª Gruppo B vs Migliore 3ª (E/F/G/I/J): DAZN
21:00 – 2ª Gruppo D vs 2ª Gruppo G: Rai e DAZN
Sabato 4 luglio
00:00 – 1ª Gruppo J vs 2ª Gruppo H: DAZN
04:00 – 1ª Gruppo K vs Migliore 3ª (D/E/I/J/L): DAZN
Ottavi di finale
Sabato 4 luglio
19:00 – 1° ottavo a Filadelfia: DAZN
22:00 – 2° ottavo a Houston: Rai e DAZN
Domenica 5 luglio
22:00 – 3° ottavo a New York/New Jersey: Rai e DAZN
Lunedì 6 luglio
02:00 – 4° ottavo a Città del Messico: DAZN
21:00 – 5° ottavo a Dallas: Rai e DAZN
Martedì 7 luglio
02:00 – 6° ottavo a Seattle: DAZN
18:00 – 7° ottavo ad Atlanta: DAZN
22:00 – 8° ottavo a Vancouver: Rai e DAZN
Quarti di finale
Giovedì 9 luglio
22:00 – 1° quarto a Boston: Rai e DAZN
Venerdì 10 luglio
21:00 – 2° quarto a Los Angeles: Rai e DAZN
Sabato 11 luglio
23:00 – 3° quarto a Miami: Rai e DAZN
Domenica 12 luglio
03:00 – 4° quarto a Kansas City: Rai e DAZN
Semifinali
Martedì 14 luglio
21:00 – 1ª semifinale a Dallas: Rai e DAZN
Mercoledì 15 luglio
21:00 – 2° semifinale ad Atlanta: Rai e DAZN
Finale 3° posto
Sabato 18 luglio
23:00 – Finalina a Miami: Rai e DAZN
Finale
Domenica 19 luglio
21:00 – Finale a New York/New Jersey: Rai e DAZN
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