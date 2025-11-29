Washington nega i visti alla delegazione, l’Iran risponde disertando il sorteggio dei Mondiali

l portavoce della federazione calcistica iraniana ha dichiarato che i funzionari hanno affrontato ostacoli per il visto che vanno oltre le considerazioni sportive

L’Iran ha annunciato che boicotterà il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 in programma a il 5 dicembre Washington, dopo che agli esponenti della delegazione sarebbero stati negati i visti d’ingresso dagli Stati Uniti. La federazione iraniana ha chiesto l’intervento della Fifa, mentre resta il dubbio sull’applicazione delle esenzioni previste per eventi sportivi internazionali. Ne parla Espn.

L’Iran boicotterà i sorteggi del 5 dicembre: i dettagli

Ecco cosa si legge su Espn:

“L’Iran ha deciso di boicottare il sorteggio della Coppa del Mondo 2026 a Washington la prossima settimana perché gli Stati Uniti hanno negato i visti ai membri della loro delegazione, ha riportato venerdì l’agenzia di stampa statale Irna. L’agenzia ha citato il portavoce della federazione calcistica iraniana Amir-Mahdi Alavi, che ha dichiarato che i funzionari hanno affrontato ostacoli per il visto che vanno oltre le considerazioni sportive. Non ci sono stati commenti immediati dalla Casa Bianca.”

“Alavi ha detto che la federazione si è rivolta alla Fifa sperando che possa aiutare a risolvere la questione ma senza ricevere risposta. . L’amministrazione del presidente Donald Trump ha annunciato a giugno un divieto di viaggio per cittadini provenienti da 12 paesi, incluso l’Iran. La lista includeva anche Haiti, che la scorsa settimana si è qualificata per la Coppa del Mondo. “

“Furono però promesse esenzioni a “qualsiasi atleta o membro di una squadra atletica, inclusi allenatori, persone che svolgono un ruolo di supporto necessario e parenti stretti, che viaggiasse per la Coppa del Mondo, le Olimpiadi o altri grandi eventi sportivi determinati dal segretario di stato.” Non è chiaro se le esenzioni si applichino anche al sorteggio della Coppa del Mondo, che si terrà il 5 dicembre al Kennedy Center. La delegazione iraniana sarebbe stata guidata dal presidente della federazione calcistica Mehdi Taj, uno dei più alti funzionari del calcio asiatico e membro di due comitati Fifa che supervisionano la Coppa del Mondo. “