Mondiali 2026, la nuova generazione: le dieci stelle all’esordio che possono prendersi il torneo

Mancano pochi giorni ai Mondiali 2026, il torneo più grande di sempre: 48 squadre tra Stati Uniti, Messico e Canada, e una valanga di giocatori che vedranno per la prima volta una fase finale. Tra loro ci sono alcuni dei calciatori più forti e attesi del pianeta. Ecco i dieci esordienti da non perdere.

I dieci debuttanti da tenere d’occhio ai Mondiali 202

1 Lamine Yamal (Spagna) — A 18 anni è già una stella globale. A Euro 2024 ha steso la Francia in semifinale e trascinato la Spagna al titolo: un Mondiale da protagonista potrebbe consacrarlo come il migliore al mondo. Se il fisico, dopo una stagione con qualche acciacco, lo accompagna.

2 Erling Haaland (Norvegia) — La Norvegia torna a un Mondiale dopo decenni d’assenza e lo fa con un bomber dal ruolino spaventoso in nazionale (oltre cinquanta gol). Nel Gruppo I sfida Francia, Senegal e quell’Iraq finito suo malgrado nelle cronache di questi giorni.

3 Florian Wirtz (Germania) — Acquisto record del Liverpool (oltre 116 milioni di sterline), prima stagione inglese in chiaroscuro. Ma è il regista offensivo della Germania di Nagelsmann e in coppia con Musiala può accendersi nel momento che conta.

4 Michael Olise (Francia) — Miglior giocatore della Bundesliga 2025-26 con il Bayern (15 gol e 19 assist), trascinatore anche in Champions. Per molti è la vera arma in più di una Francia piena di talento.

5 Luis Díaz (Colombia) — Al Bayern ha vissuto forse la sua miglior annata (intorno ai 15 gol e altrettanti assist in campionato). A 29 anni, finalmente, il suo primo Mondiale: la Colombia si aggrappa a lui.

6 João Neves (Portogallo) — Due Champions League di fila vinte con il PSG a soli 21 anni. Centrocampista totale, dinamico e moderno: il primo, probabilmente, di tanti Mondiali.

7 Arda Güler (Turchia) — Al Real Madrid è stato eletto rivelazione della Champions 2025-26. In nazionale forma con lo juventino Kenan Yildiz una coppia che il pubblico italiano conosce bene.

8 Nico Paz (Argentina) — Volto della favola Como di Fàbregas (quarto posto e Champions in Serie A), 13 gol e 8 assist da regista. Il Real Madrid ha il riacquisto. Ora l’Argentina lo vuole accanto a Messi per provare l’impresa del bis.

9 Folarin Balogun (Stati Uniti) — Il centravanti che mancava ai padroni di casa: 19 gol con il Monaco e otto gare di fila a segno in Ligue 1. Nel Gruppo D con Paraguay, Australia e Turchia, deve guidare gli USA di Pochettino agli ottavi.

10 Yan Diomande (Costa d’Avorio) — Ala del Lipsia, 19 anni, già conteso da Liverpool e PSG (12 gol e 8 assist in Bundesliga). Il nome nuovo su cui si accenderanno i riflettori.

Sarà però anche il Mondiale più politico di sempre: tra le corsie prioritarie per i visti, il divieto di viaggio di Trump e perfino la cauzione chiesta ai giocatori del Senegal, l’America che ospita il torneo ha già fatto discutere. Dal sorteggio dei gironi in poi, e con diversi protagonisti di casa Napoli in campo, gli azzurri lo seguiranno con attenzione.