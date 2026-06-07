Mondiali 2026, la nuova generazione: le dieci stelle all’esordio che possono prendersi il torneo
Dal baby fenomeno Yamal al cecchino Haaland: ecco i dieci campioni che ai Mondiali 2026 giocheranno la loro prima Coppa del Mondo. Qualcuno giovanissimo, qualcun altro che aspettava da una vita.
Mancano pochi giorni ai Mondiali 2026, il torneo più grande di sempre: 48 squadre tra Stati Uniti, Messico e Canada, e una valanga di giocatori che vedranno per la prima volta una fase finale. Tra loro ci sono alcuni dei calciatori più forti e attesi del pianeta. Ecco i dieci esordienti da non perdere.
I dieci debuttanti da tenere d’occhio ai Mondiali 202
1 Lamine Yamal (Spagna) — A 18 anni è già una stella globale. A Euro 2024 ha steso la Francia in semifinale e trascinato la Spagna al titolo: un Mondiale da protagonista potrebbe consacrarlo come il migliore al mondo. Se il fisico, dopo una stagione con qualche acciacco, lo accompagna.
2 Erling Haaland (Norvegia) — La Norvegia torna a un Mondiale dopo decenni d’assenza e lo fa con un bomber dal ruolino spaventoso in nazionale (oltre cinquanta gol). Nel Gruppo I sfida Francia, Senegal e quell’Iraq finito suo malgrado nelle cronache di questi giorni.
3 Florian Wirtz (Germania) — Acquisto record del Liverpool (oltre 116 milioni di sterline), prima stagione inglese in chiaroscuro. Ma è il regista offensivo della Germania di Nagelsmann e in coppia con Musiala può accendersi nel momento che conta.
4 Michael Olise (Francia) — Miglior giocatore della Bundesliga 2025-26 con il Bayern (15 gol e 19 assist), trascinatore anche in Champions. Per molti è la vera arma in più di una Francia piena di talento.
5 Luis Díaz (Colombia) — Al Bayern ha vissuto forse la sua miglior annata (intorno ai 15 gol e altrettanti assist in campionato). A 29 anni, finalmente, il suo primo Mondiale: la Colombia si aggrappa a lui.
6 João Neves (Portogallo) — Due Champions League di fila vinte con il PSG a soli 21 anni. Centrocampista totale, dinamico e moderno: il primo, probabilmente, di tanti Mondiali.
7 Arda Güler (Turchia) — Al Real Madrid è stato eletto rivelazione della Champions 2025-26. In nazionale forma con lo juventino Kenan Yildiz una coppia che il pubblico italiano conosce bene.
8 Nico Paz (Argentina) — Volto della favola Como di Fàbregas (quarto posto e Champions in Serie A), 13 gol e 8 assist da regista. Il Real Madrid ha il riacquisto. Ora l’Argentina lo vuole accanto a Messi per provare l’impresa del bis.
9 Folarin Balogun (Stati Uniti) — Il centravanti che mancava ai padroni di casa: 19 gol con il Monaco e otto gare di fila a segno in Ligue 1. Nel Gruppo D con Paraguay, Australia e Turchia, deve guidare gli USA di Pochettino agli ottavi.
10 Yan Diomande (Costa d’Avorio) — Ala del Lipsia, 19 anni, già conteso da Liverpool e PSG (12 gol e 8 assist in Bundesliga). Il nome nuovo su cui si accenderanno i riflettori.
Sarà però anche il Mondiale più politico di sempre: tra le corsie prioritarie per i visti, il divieto di viaggio di Trump e perfino la cauzione chiesta ai giocatori del Senegal, l’America che ospita il torneo ha già fatto discutere. Dal sorteggio dei gironi in poi, e con diversi protagonisti di casa Napoli in campo, gli azzurri lo seguiranno con attenzione.