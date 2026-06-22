Manna blinda Khalaili: alla famiglia ha chiesto di non ascoltare altre offerte

Secondo il CorSport, Giovanni Manna segue il giocatore da mesi, ha raggiunto l'accordo con lui e ha parlato più volte anche con la famiglia, invocando pazienza

Il Napoli ha scelto, e ora prova a difendere la sua scelta dalla concorrenza. L’obiettivo per la fascia destra è Khalaili, esterno dell’Union Saint-Gilloise, e secondo il Corriere dello Sport, il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna si è mosso con decisione: non solo l’accordo con il giocatore, ma anche un pressing sulla famiglia perché il ragazzo non si lasci tentare da altre proposte.

Khalaili al Napoli, la mossa di Manna con la famiglia

Manna lo segue da mesi e con il giocatore ha già raggiunto l’intesa: “Khalaili vuole il Napoli”, scrive il Corriere dello Sport. Ma per blindare l’operazione il direttore sportivo azzurro ha parlato più volte anche con i suoi cari — un padre ex portiere e un fratello centravanti, in questo momento tutti insieme in vacanza — chiedendo loro pazienza. La richiesta è esplicita: aspettare ancora un po’ e non prendere in considerazione altre offerte. Una strategia da primo colpo di un Manna ormai confermato e rilanciato da De Laurentiis, che da tempo cercava un nuovo esterno per le corsie.

Chi è Khalaili: il double in Belgio e il gol all’Atalanta

Il ragazzo arriva da una stagione memorabile. È stato uno dei protagonisti del double campionato-Coppa del Belgio realizzato dall’Union Saint-Gilloise, con tanto di qualificazione ai playoff di Champions sfuggita soltanto per la differenza reti. Khalaili ha mostrato le sue qualità soprattutto in Europa, vetrina prestigiosa: tre dei sei gol della sua grande annata sono arrivati nelle coppe, uno dei quali proprio all’Atalanta. Un profilo offensivo e veloce che si inserisce nella linea verde tracciata da Manna, già a caccia di alternative sulle fasce e di talenti giovani da valorizzare.

La Premier incombe: cosa manca per chiudere

Il nodo resta la concorrenza. Il club di Saint-Gilles, area metropolitana di Bruxelles, vuole ricavare più di 20 milioni dalla cessione del suo treno di fascia destra, e sullo sfondo si muove la Premier League, sempre pronta a rilanciare. Per questo Manna ha accelerato e ha chiesto alla famiglia di tenere duro: l’accordo con il giocatore c’è, ora serve resistere fino alla chiusura con l’Union Saint-Gilloise, in una sessione in cui il Napoli si muove su più tavoli all’estero. La corsa contro il tempo, e contro gli inglesi, è ufficialmente cominciata.