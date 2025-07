Pista Ndoye viva ma complicata: l’esterno resta l’obiettivo principale per il Napoli (Corrmezz)

Dan Ndoye è la prima scelta per potenziare le fasce del Napoli, l’obiettivo numero uno di Manna e della società azzurra. Ma negli ultimi giorni la pista si è alquanto complicata tra richiesta alta del club felsineo (almeno 40 milioni di euro) e spietata concorrenza (il Nottingham Forrest). In ogni caso il club azzurro continua a seguire la situazione ma presto potrebbe correre ai ripari: individuati quattro possibili alternative se con lo svizzero dovesse esserci una fumata nera. A seguire quanto riportato quest’oggi dal Corriere del Mezzogiorno.

Ndoye obiettivo principale del Napoli ma la pista si complica

“La pista Ndoye è ancora viva anche se si è un po’ complicata. Nell’amichevole contro la Virtus Verona ha rimediato un pestone alla caviglia sinistra ma dovrebbe recuperare in tempi brevi. Il Nottingham Forrest lo tenta con una proposta d’ingaggio da Premier ma la proposta al Bologna non è soddisfacente, addirittura sotto i 30 milioni. Il Napoli continua a parlare con gli agenti del giocatore svizzero, non ha mai raggiunto un accordo totale e solido ma la pista Ndoye è ancora viva, il direttore sportivo Manna segue l’evolversi della situazione in maniera attenta. Ndoye è la prima scelta, rimane sullo sfondo ma si valutano anche altri profili alternativi: si approfondisce l’idea Samuel Lino dell’Atletico Madrid che costerebbe tra i 20 e i 25 milioni, piace tanto Kubo della Real Sociedad, si monitorano anche le opzioni Chiesa e Grealish”.

Lo stesso quotidiano dà anche le ultime su Milinkovic-Savic, lui sempre più vicino a vestire la maglia azzurra.

“Milinkovic Savic è l’affare più caldo, il portiere serbo nel ritiro del Torino a Prato allo Stelvio attende solo il momento giusto per trasferirsi al Napoli. Con il Torino il tavolo degli affari prevede due trattative: oltre Milinkovic Savic in entrata, c’è Ngonge in uscita. La formula è prestito oneroso ad 1 milioni con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni, bisogna attraversare le ultime onde tempestose di un affare di mercato per andare fino in fondo e ultimare il trasferimento”.