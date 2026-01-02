Al Napoli serve un’alternativa a Lang, all’estero c’è più possibilità di trovare qualcuno in prestito

Marchetti (Sky) a Radio Marte: «Escluderei la partenza di Lang. Chiesa è molto difficile arrivi. Lucca, Ambrosino, Vergara e Marianucci hanno bisogno di andare in prestito per trovare minutaggio».

Il Napoli potrebbe optare per un nuovo esterno d’attacco nel mercato invernale, per dare un’alternativa in più al 3-4-2-1 adoperato da Conte nelle ultime settimane.

Le possibili mosse di mercato del Napoli

Luca Marchetti, giornalista Sky, ha dichiarato a Radio Marte:

«Tra Lang e Lucca penso che la situazione più concreta possa riguardare l’ex Udinese: ha giocato poco, in prospettiva giocherà ancora meno con il rientro di Lukaku. La necessità di separarsi penso sia reciproca: fare sei mesi altrove per esternare la competitività potrebbe servire al giocatore. Mazzocchi sembra sempre con la valigia pronta e poi resta sempre. Ambrosino, Vergara, Marianucci hanno bisogno di andare a giocare e trovare minuti.

L’attaccante esterno è fondamentale, escluderei la partenza di Lang ma serve un’alternativa. E’ abbastanza difficile la partenza del calciatore olandese perché, in caso di suo addio, il Napoli dovrebbe andare a comprare un titolare: è una cosa non facilissima. Manna cerca un esterno d’attacco, l’identikit cercato dagli azzurri è un’alternativa numerica per continuare a sfruttare il 3-4-3, non un potenziale titolare. Per trovarlo, il Napoli si sta orientando più verso il mercato estero dove è più facile definire un prestito con diritto di riscatto per i tanti calciatori che non giocano. Chiesa? Penso sia molto difficile».

Tre club turchi hanno mostrato interesse per lui, ma in prestito, mentre gli azzurri vorrebbero cederlo definitivamente.

Scrive l’esperto turco di mercato Ekrem Konur su X:

I tre big club turchi seguono l’ala del Napoli Noa Lang. Fenerbahce, Galatasaray e Beşiktaş lo vogliono in prestito. Ma il Napoli preferisce un trasferimento a titolo definitivo invece di un prestito. Il Napoli è pronto ad ascoltare offerte da 35 milioni in su.