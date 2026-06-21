Allegri firmerà martedì con il Napoli (ma perde il preparatore dei portieri Filippi)

Sempre più vicina la firma di Max Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe avvenire martedì 23 giugno.

La questione, dunque, si risolverà nelle prossime 48 ore.

Allegri sta già lavorando per il Napoli

L’ex Milan sta già monitorando con il ds Giovanni Manna i possibili acquisti del Napoli per la prossima stagione, dunque sta già lavorando con la dirigenza per creare quella che sarà la sua squadra.

Il tecnico firmerà un contratto triennale con gli azzurri.

Lo staff del tecnico nel club partenopeo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio sul suo sito, ci potrebbero essere importanti cambiamenti nello staff di Allegri rispetto alla precedente esperienza al Milan. Purtroppo Allegri perderà il preparatore dei portieri Filippi che va alla Fiorentina. Grave perdita. Va via Corradi:

Il nuovo staff vedrà Daniele Borri come preparatore dei portieri, già con Allegri al Milan, e si sta cercando un nuovo collaboratore di campo che possa sostituire Corradi. Confermati Landucci e Magnanelli e, dallo staff di Conte, resterà Elvis Abbruscato come collaboratore tecnico.