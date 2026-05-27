Manna pesca alla Bombonera. Napoli a un passo da “El Changuito” Zeballos
Il Napoli ha in pugno Exequiel Zeballos, funambolico esterno del Boca Juniors in rotta con il club. Ha il contratto in scadenza, non rinnova, e il diesse azzurro ha fiutato il colpo. Le conferme di TyC Sports.
Giovanni Manna ha deciso di guardare dall’altra parte dell’oceano per piazzare un colpo in prospettiva (ma neanche troppo) per il nuovo corso azzurro. E il bersaglio grosso si trova dritto alla Bombonera.
Secondo quanto riportato dal noto giornalista argentino Leandro Aguilera sulle frequenze di TyC Sports, il Napoli sarebbe letteralmente a un passo da Exequiel Zeballos, gioiello offensivo di proprietà del Boca Juniors. Una trattativa in fase molto avanzata, nata dal tempismo perfetto e da una situazione contrattuale che in casa Xeneize si è ormai trasformata in un vicolo cieco e in un doloroso divorzio annunciato.
Chi è “El Changuito”, l’ala ribelle che scappa dal Boca
Soprannominato “El Changuito”, Zeballos è un’ala destra pura, classe 2002. Uno di quei profili sudamericani tutti dribbling, strappi palla al piede e sfrontatezza nell’uno contro uno. Un giocatore capace di accendere la luce, forgiato dalle pressioni di una piazza vulcanica e spietata come quella del Boca.
Il nodo della questione, che ha scatenato le sirene di mercato, è però prettamente burocratico. Il talento argentino ha il contratto in scadenza a fine anno e le trattative per il rinnovo con la dirigenza capitanata da Riquelme sono definitivamente naufragate. Le posizioni sono diventate inconciliabili. Zeballos ha deciso di non prolungare, trasformandosi automaticamente in un pezzo pregiatissimo della vetrina internazionale, essendo libero di negoziare a parametro zero a partire da luglio.
L’ostinazione di Manna
Il Napoli, però, non ha alcuna intenzione di aspettare l’inverno o di partecipare a sanguinose aste al rialzo per ingolosire l’entourage del ragazzo. L’idea di Manna, che secondo i media argentini lo vuole a tutti i costi, è quella di chiudere la partita adesso.
La dirigenza del Boca è rassegnata a perderlo, ma per non vederlo svanire a zero a dicembre pretende una cifra vicina ai 14 milioni di dollari (a un passo dalla clausola rescissoria fissata a 15 milioni). Una somma importante per un giocatore a sei mesi dalla scadenza, su cui le due società stanno attualmente limando gli ultimi dettagli. Nel frattempo, il Napoli ha fatto i compiti a casa con il calciatore: TyC Sports assicura che il “Changuito” ha praticamente già in tasca un accordo per un contratto quadriennale con il club di De Laurentiis.
Se la fumata bianca dovesse arrivare nelle prossime settimane, il Napoli si porterebbe a casa non solo un investimento tecnico di primissima fascia, ma anche quell’imprevedibilità offensiva e quella sana dose di “garra” sudamericana che, nell’ultimo disastroso campionato, sono mancate maledettamente.