Gila-Napoli, l’affare si apre allo scambio: spuntano Lucca e Rafa Marin per la Lazio

L'accordo con il giocatore c'è da giorni e Gila ha messo il Napoli come priorità assoluta. La novità, spiega Fabrizio Romano, è che gli azzurri hanno aperto alle contropartite tecniche per convincere la Lazio: in ballo i nomi di Lorenzo Lucca e Rafa Marin.

Possibile svolta in casa Napoli per Mario Gila. La trattativa per il difensore della Lazio, primo obiettivo dell’estate azzurra, procede spedita: c’è già l’accordo con il giocatore, che ha messo il Napoli come priorità assoluta. E adesso, per sbloccare tutto con i biancocelesti, si apre la strada delle contropartite.

Le parole di Romano

A fare il punto è l’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube. “Per quanto riguarda Gila la novità delle ultime ore non riguarda l’accordo tra il giocatore e il Napoli, perché l’intesa di massima sul contratto era stata raggiunta già da diversi giorni“, spiega. “Mario Gila vuole giocare la Champions League, è convinto del progetto azzurro e ha dato la sua disponibilità al trasferimento. Tra il difensore e il Napoli, di fatto, c’è già una base d’accordo consolidata. Ora bisogna trovare l’intesa con la Lazio”. Ed è qui la novità: “Nei contatti avvenuti nelle ultime 48 ore, il Napoli ha aperto alla possibilità di inserire delle contropartite tecniche nell’affare. Tra i nomi emersi c’è quello di Lorenzo Lucca, ma attenzione anche a Rafa Marin, profilo che potrebbe interessare al club biancoceleste”. La conclusione di Romano: “Le due società stanno valutando diversi scenari per capire se esistono le condizioni per costruire una trattativa soddisfacente per entrambe”.

La valutazione: il Napoli si ferma a 15-20 milioni

Sul piano dei numeri, la posizione del club è netta. Considerando che il contratto del difensore si avvicina alla scadenza — dal gennaio 2027 potrebbe partire a parametro zero — il Napoli ritiene corretta una valutazione tra i 15 e i 20 milioni, e considera eccessiva ogni cifra superiore: il contrario di quanto chiede la Lazio, ferma sui 30 milioni. È lo stesso scarto di valutazioni che oscilla da settimane e che anche Ugolini a Sky frenava. Il vantaggio, però, è enorme: avere già la base d’intesa con il giocatore. Per questo gli azzurri continuano a spingere per trovare la formula giusta — magari proprio con uno scambio, tema non nuovo in questa trattativa — e, pur monitorando alternative, tengono Gila in cima alla lista. La pista, assicura Romano, è tutt’altro che tramontata.