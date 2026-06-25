Il Napoli porta Rao in ritiro: il giovane attaccante sarà valutato da vicino

Il mercato del Napoli non è fatto solo di grandi nomi: la ricerca di giovani di prospettiva resta un tema, e una delle prime valutazioni partirà direttamente dal campo. Secondo Tuttosport, il club porterà Rao in ritiro per studiarlo da vicino prima di decidere sul suo futuro.

Rao in ritiro col Napoli per essere valutato

Il messaggio del quotidiano è chiaro: “Il Napoli lo porterà in ritiro per valutarlo, in caso di cessione i rosanero si faranno sotto”. Tradotto: l’attaccante sarà aggregato al gruppo per il raduno estivo, dove Dimaro e Castel di Sangro diventeranno la vetrina in cui convincere il nuovo allenatore. Una scelta che si incrocia con i tempi del club, atteso all’ufficialità di Allegri in panchina: sarà lui, alla fine, a dare il giudizio decisivo.

Chi è Emanuele Rao, l’attaccante azzurrino reduce dal Bari

Il nome è quello di Emanuele Rao, attaccante classe 2006 di proprietà del Napoli, reduce dal prestito al Bari in Serie B. Un profilo che si inserisce nella linea verde tracciata da Manna, sempre attento ai giovani: Rao ha già fatto vedere lampi importanti con le nazionali giovanili azzurre. Sul ragazzo, come riferisce Tuttosport, c’è l’interesse concreto del Palermo, che punta alla Serie A e lo seguirebbe in caso di apertura del Napoli alla cessione. Il ritiro servirà proprio a sciogliere il dubbio: risorsa da trattenere o pedina da girare ancora in prestito.

La caccia agli under: c’è anche Romano della Roma

Rao non è l’unico under sul taccuino azzurro. Tuttosport segnala anche Romano della Roma, per il quale però i giallorossi chiedono 6-7 milioni e c’è la concorrenza di Cagliari, Bologna e Fiorentina. Segnali di un Napoli che, oltre ai colpi pronti di Manna, continua a lavorare anche sul fronte dei giovani, in un’estate in cui il direttore sportivo resta saldo alla guida dell’area tecnica. Il primo verdetto, per Rao, arriverà sui campi del Trentino.