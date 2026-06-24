Palestra ora è diventato un ragazzo con una sola stagione in A: come cambia in fretta la narrazione del Nord

Rassegna stampa del rosicamento interista tra Corsera e Gazzetta. Volano termini come piroetta, voltafaccia. L'ammissione della rabbia Inter. Poi arriva Bargiggia: "Marotta ha dormito"

Anche Marotta sotto accusa: ha dormito

Fino a ieri Palestra era Djalma Santos. Oggi è tornato a essere un ragazzo per giunta inaffidabile e strapagato. Sono le meraviglie della narrazione del Nord che ha dovuto ingoiare il boccone amaro del Chelsea che ha rubato la polpetta Palestra dal piatto dell’Inter. Non mancano le accuse a Marotta. Non da parte dei giornali italiani, ci mancherebbe, ma da parte del giornalista Paolo Bargiggia.

Il Corriere della Sera scrive di voltafaccia. L’Inter aveva offerto 2,5 milioni netti con i bonus quasi tre. Mentre il Chelsea è arrivato e ha posato sei milioni di ingaggio sul tavolo.

Il Corsera scrive:

“L’Inter non ha gradito, dopo il lungo incontro di ieri con Alessandro Lucci, il voltafaccia clamoroso: Palestra si era promesso all’inter da un mese, ritenendo spericolato il triplo salto mortale da una squadra che lotta per non retrocedere alla Premier…”

A Via Solferino proprio non l’hanno digerita. E bollano così i 60 milioni per l’atalantino Palestra che quest’anno ha giocato al Cagliari:

“Cifre folli per un ragazzo che ha giocato una sola stagione in Serie A e per giunta in un club non di prima fascia”.

L’Inter è furibonda per Palestra, ammette la Gazzetta

La Gazzetta la definisce una piroetta:

“il 21enne azzurro ha cambiato idea con una piroetta. Nel mercato può capitare, si volteggia sempre sulle punte, soprattutto se in un’operazione girano così tanti denari tra trasferimento e commissioni milionarie per gli agenti”.

E poi ammette che il club di Marotta è furibondo:

“La società è quindi delusa, quasi furibonda, dalla coda di una trattativa che considerava chiusa a doppia mandata e ribaltata dall’entourage del giocatore”.

Marotta ha aspettato troppo tempo

Ma c’è anche chi accusa Marotta. È il giornalista Paolo Bargiggia:

“Palestra verso il Chelsea. Adesso dicono che quando gli inglesi si muovono non c’è nulla da fare. Ma, la verità è che l’Inter ha dormito perché, se lo avesse chiuso la settimana scorsa non avrebbe perso il giocatore. Anche Marotta sbaglia! E non è la prima volta…”.