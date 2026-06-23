L’Inter ha perso Palestra, Marotta voleva dargli un ingaggio di appena 2,5 milioni. Al Chelsea ne guadagnerà 5

Marotta ha provato a risparmiare su più fronti, poi però è rimasto a mani vuote. Il Chelsea darà all'Atalanta 55 milioni più bonus.

Palestra a Londra guadagnerà più del doppio rispetto a quanto offerto dall’Inter

L’Inter ha perso Palestra. Adesso è chiaro. L’Inter avrebbe voluto acquistare Palestra senza però offrirgli un ingaggio non all’altezza dei 50 milioni di euro chiesti dall’Atalanta. Marotta e soci (ossia da Ausilio in giù) avevano offerto 2,5 milioni netti di ingaggio (una cifra bassina per il calciatore rivelazione della Serie A). Francamente troppo poco. Il Chelsea non ha avuto difficoltà a intromettersi. Come dice Gianluca Di Marzio, il Chelsea gli ha proposto il doppio dell’ingaggio rispetto all’Inter (circa 5 milioni all’anno più bonus per 5 anni, contro 2.5 dei nerazzurri). Non solo, i Blues stanno per offrire all’Atalanta 55 milioni di parte fissa più bonus.

Ora la narrazione del Nord dovrà inventarsi altro

Insomma Palestra è bello che andato. Doveva essere il grande colpo dell’estate dell’Inter. Un’operazione data per fatta da tutti quelli che vengono considerati esperti di mercato. Ma senza soldi, non si cantano messe. L’Inter di Marotta può contare sulla grancassa mediatica ma poi bisogna mettere mano al portafogli. E al momento del dunque l’Inter ha traccheggiato. Sperava di limare sempre qualcosa in più facendo leva sulla volontà del calciatore. Ma se non paghi nemmeno in maniera adeguata il calciatore, poi finisce che lo perdi. E infatti l’Inter lo ha perso.

Palestra andrà a giocare in Premier League. Come Calafiori. Come Tonali. Per Marotta è un duro colpo. Siamo certi che i media del Nord da domani attutiranno il colpo e si ripartirà con chissà quale narrazione roboante.