Manna ha in mente per il Napoli altri quattro acquisti da perfezionare (Schira)

Dopo gli acquisti già pianificati e chiusi di Marianucci, De Bruyne, Lang e Beukema il Napoli di Manna e De Laurentiis avrebbe in mente altri 4 colpi. Ne parla l’esperto Nicolò Schira sul proprio account di X. Questi acquisti molto probabilmente sono già decisi, su alcuni le trattative sono già impostate. L’ala, ad esempio, potrebbe essere Lookman quando Ndoye (con cui c’è già un accordo economico sui termini personali del contratto). La punta potrebbe essere Lucca o Darwin Nunez, il portiere Milinkovic-Savic (oggi c’è stato un ritorno di fiamma per il portiere del Torino, come abbiamo scritto ndr).

Manna sta pianificando altri quattro acquisti (Schira)

Scrive così l’esperto sul proprio account X:

«Il Napoli sta pianificando altri quattro acquisti: – un portiere – un terzino destro – un’ala – un attaccante»

#Napoli are planning other four signings:

– a goalkeeper

– a right back

– a winger

– a striker — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2025

Juanlu Sanchez, si può chiudere in settimana: i dettagli

Arrivano le ultime su Juanlu Sanchez al Napoli. Dopo aver sbloccato definitivamente (almeno così sembra) l’affare per Sam Beukema, ora si cerca di accelerare anche per gli altri obiettivi. Uno di questi, almeno per quanto riguarda le fasce, è il terzino del Siviglia. A seguire quanto riportato dal Corriere dello Sport.

“Sono ore di attese anche per il trasferimento di Juanlu Sanchez al Napoli. Il potenziale quinto colpo da regalare a Conte per Dimaro. L’accordo tra le due società è vicino. La distanza di qualche giorno fa è stata ridotta. Il Siviglia chiedeva 20 milioni, ora 17: il Napoli è fermo alla prima offerta di 12 più 2 di bonus, con possibilità di rilancio. Si discute sulla percentuale di futura rivendita per incrementare e stringersi la mano. Il giocatore ha già l’accordo con il Napoli”.

Ulteriori aggiornamenti sono stati dati dal Corriere del Mezzogiorno.

“Un’altra storia che può registrare un’accelerazione la prossima settimana riguarda Juanlu Sanchez, si può chiudere tra i 15 e i 17 milioni con una percentuale sulla futura rivendita da concedere al Siviglia”.