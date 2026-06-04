Napoli, De Laurentiis presenta i ritiri di Castel di Sangro e Dimaro LIVE
In conferenza da Palazzo Petrucci il presidente della SscNapoli presenta i ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro
Il presidente della SscNapoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlerà oggi pomeriggio nella conferenza stampa per la presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. Gli azzurri saranno in ritiro a Dimaro Folgarida dal 17 al 27 luglio 2026 e in Abbruzzo dal 30 luglio al 13 agosto, a ridosso del centenario della società l’1 agosto.
La conferenza in diretta da Palazzo Petrucci comincerà alle ore 14.15.