Il Napoli piomba su Bergvall: sondaggio esplorativo col Tottenham

Lo rivela il quotidiano inglese TeamTalk. Il giocatore avrebbe già comunicato la volontà di partire a fine stagione, ma la concorrenza è agguerrita: Borussia Dortmund e Lipsia sembrano più avanti, con gli Spurs che fanno un prezzo alto.

Il mercato del Napoli si allarga anche al centrocampo, e stavolta lo spunto arriva dall’Inghilterra. Secondo il quotidiano TeamTalk, Bergvall al Napoli è una pista concreta da monitorare: gli azzurri avrebbero effettuato un primo sondaggio esplorativo con il Tottenham per il giovane centrocampista svedese.

Bergvall al Napoli, il sondaggio raccontato da TeamTalk

A riferirlo è TeamTalk: il Napoli, insieme a Inter e Milan, avrebbe messo gli occhi su Lucas Bergvall, effettuando un primo contatto interlocutorio. In Inghilterra sono convinti che il ragazzo voglia lasciare il Tottenham a fine stagione, intenzione che avrebbe già fatto presente al club. Un movimento che si inserisce nella linea di un Manna sempre attento ai giovani di prospettiva e pronto a chiudere più di un colpo in entrata.

Chi è Lucas Bergvall, il talento svedese conteso in Europa

Classe 2006, Bergvall è considerato uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione. Cresciuto nel Brommapojkarna ed esploso con il Djurgården, è stato acquistato dal Tottenham nel 2024 per circa 10 milioni di euro, battendo all’epoca la concorrenza di top club come il Barcellona. Un profilo internazionale e già rodato, ideale per la “linea verde” che gli azzurri portano avanti da tempo, da Sud America fino al Nord Europa.

La concorrenza: Dortmund e Lipsia avanti, gli azzurri alla finestra

Il problema, semmai, è la fila. Su Bergvall ci sono anche Borussia Dortmund e Lipsia, due club che al momento sembrano in fase più avanzata della trattativa, e l’asticella del prezzo è alta: gli Spurs valutano il giocatore intorno ai 45-50 milioni di sterline. Il Napoli, per ora, resta alla finestra, pronto a sfruttare un’eventuale occasione di mercato — il tutto mentre il club lavora soprattutto all’imminente firma di Allegri in panchina e Manna definisce la sua permanenza alla guida dell’area sportiva. Una suggestione, più che una trattativa avviata: ma il nome è di quelli da seguire.