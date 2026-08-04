Tutti riescono a piazzare gli esuberi tranne il Napoli

Manna lavora lavora ma fin qui con pochi risultati. Da Milinkovic a Folorunsho e Cajuste, da Lindstrom e Ngonge fino a Cheddira e Lukaku (oltre Lang e Lucca) gli esuberi in casa Napoli. Tra le big è la peggiore

Avete presente il proverbio della Sora Camilla? “Tutti la vogliono e nessuno la piglia“. Ecco, sembra cucito apposta per il Napoli. L’ultimo caso è quello legato a Ngonge; sfumato il suo trasferimento al Palermo – che nel frattempo ha preso Strefezza – si è unito ai compagni del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro. Non è il primo caso a Napoli di un calciatore che non riesce ad essere ceduto.

Il ds Manna sta lavorando alacremente ma fin qui con poco costrutto. E’ andato via Gutierrez che peraltro non era sul mercato. Tra gli esuberi, invece, oltre al già citato belga, c’è anche Lindstrom, altro caso da studiare: addirittura in Germania per le visite mediche salvo poi dietrofront dello Schalke 04.

Napoli, tra i sette ed i nove gli esuberi ancora da piazzare

Ma la lista degli esuberi è lunghissima; dal portiere – sembra debba partire Milinkovic-Savic – al centrocampo, fino all’attacco. Nella rosa azzurra vi sono ancora Folorunsho e Cajuste, due calciatori che non fanno parte del futuro azzurro così come Cheddira fino ovviamente a Romelu Lukaku, il calciatore più pagato della rosa azzurra e chiamato a trovarsi un altro club. In bilico, poi, anche Lang e Lucca che potrebbero ben presto diventare anche loro esuberi.

Sono sette i calciatori da cedere-forse nove – e chissà mai se il ds azzurro ci riuscirà. Al momento sono andati via solo Ambrosino e Zerbin, di fatto una goccia nel mare.

Inter, solo tre da cedere, quattro per la Juve

Un problema che le altre big stanno affrontando in maniera nettamente migliore. L’Inter Campione d’Italia in carica ha salutato fin qui Sommer, De Vrij, Acerbi e Darmian a parametro zero cedendo poi Akinsamiro al Monza e Carboni al Parma. Restano da piazzare Pavard, Asslani e Frattesi, con il francese e l’ex Sassuolo calciatori di livello internazionale che hanno mercato e per il quale Marotta aspetta solo l’offerta giusta.

Dall’Inter alla Juve, anche a Torino si stanno muovendo bene. Openda è stato ceduto al Lione, Joao Mario alla Fiorentina ed Adzic al Sassuolo. In rosa restano Arthur, Cabal, Di Gregorio e Nico Gonzalez ma il portiere ha mercato in Premier e l’esterno è quasi conteso da Atletico Madrid ed Inter e di certo non vi saranno problemi a piazzarlo.

Milan quasi come il Napoli, la Roma è sulla strada giusta

Il Milan deve invece piazzare Odogu, Terracciano, Bondo, Musah, Loftus-Cheek, Bennacer ed Estupinan. Quest’ultimo è nel mirino dell’Aston Villa mentre per quanto riguarda l’algerino è attesa la risoluzione del contratto a breve.

La Roma, invece, ha piazzato Dovbyk al Bologna mentre su Salah-Eddine c’è forte l’Anversa. Restano a libro paga dei giallorossi Kumbulla e Pagano.