La Roma ha chiuso per Molina e punta Nusa. Solo il Napoli non si rinforza

Molina preso per 19 milioni, ne servono 55 per Nusa ma la Roma ha già preso anche Koulierakis e Castro. Il Napoli resta ancora a guardare

Scatto della Roma in chiave calciomercato. I giallorossi, come afferma Marca, sono pronti a chiudere Nahuel Molina con l’Atletico Madrid. Un affare che si concluderà sulla base di circa 19 milioni di euro bonus inclusi. L’operazione si formalizzerà nelle prossime ore, con i colchoneros che avendo in rosa già Llorente e Pubill non andranno alla ricerca di un rimpiazzo.

Molina è un nazionale argentino, protagonista agli ultimi Mondiali, esterno difensivo destro (ma può giocare anche sulla corsia opposta) e prenderà il posto di Celik, volato alla Juventus a parametro zero. La Roma quindi sta per chiudere un’altra operazione difensiva dopo l’ingaggio del centrale greco Koulierakis, ieri in gol nell’amichevole vinta 4-1 contro il Newport County.

Roma, per Nusa servono 55 milioni

Sistemata la difesa, la priorità di D’Amico si sposterà sulle corsie laterali offensive; non è un mistero che Gasperini cerchi ancora un profilo del genere dopo che sia Greenwood che Summerville siano sfumati. Antonio Nusa è il nome nuovo per la Roma; c’è da trovare un accordo con il Lipsia, però, che chiede 55 milioni di euro per il suo cartellino.

Anche la Roma, come peraltro Juve, Inter e Milan, si sta rinforzando. Resta ancora al palo il Napoli, con il club che oggi ha ufficializzato la cessione di Gutierrez e non ha ancora operato sul mercato in entrata. Agli azzurri serve un difensore centrale ed un vice Di Lorenzo ma per il momento non sono ancora arrivati nel ritiro di Castel di Sangro nessuno dei due.