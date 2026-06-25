Gila al Napoli, spunta l’Atalanta: il sondaggio che può cambiare tutto

Quando una trattativa sembra incanalata, basta un nome nuovo a rimescolare le carte. È quello che racconta Nicolò Schira sul suo canale YouTube a proposito di Gila al Napoli: l’affare per il difensore spagnolo, che pareva ormai indirizzato verso gli azzurri, rischia di complicarsi per l’inserimento dell’Atalanta.

Gila al Napoli, il sondaggio dell’Atalanta cambia gli equilibri

“Capitolo difesa: l’Atalanta ha effettuato un sondaggio per Mario Gila”, spiega Schira. “Gila sembrava destinato al Napoli: con gli azzurri esiste già da settimane un accordo di massima per un contratto quinquennale da circa 3 milioni a stagione”. L’intesa con il giocatore, insomma, c’è da tempo, così come l’apertura dello spagnolo e la volontà di Allegri di averlo. Ma il nodo, come sempre, è la cifra con la Lazio, ed è proprio lì che la Dea può inserirsi: “L’Atalanta, forte delle risorse economiche accumulate, potrebbe presentare un’offerta superiore a quella del Napoli e cambiare gli equilibri della trattativa”.

La distanza coi 18 milioni del Napoli e i 25 della Lazio

Il problema resta la valutazione. “Il Napoli non va oltre i 18 milioni di parte fissa, mentre la Lazio continua a chiedere almeno 25 milioni”, precisa Schira. Una distanza che gli azzurri contavano di colmare anche con le contropartite, scenario che si è già intrecciato con i nomi di Lucca e Rafa Marin e con ipotesi di scambio. L’arrivo di un terzo incomodo con liquidità pronta, però, rischia di spostare l’asse della trattativa proprio mentre il club lavora all’imminente firma di Allegri, il principale sponsor dell’operazione.

I sostituti della Lazio: Coppola e Rafa Marin, con Romagnoli verso il Qatar

C’è anche un movimento parallelo che spiega le mosse biancocelesti. La Lazio, racconta Schira, sta già valutando come sostituire Gila, anche perché “Alessio Romagnoli è destinato al Qatar”. Tra i profili monitorati ci sono Diego Coppola e, curiosamente, lo stesso Rafa Marin, uno dei nomi finiti nell’orbita azzurra come possibile contropartita. Segno che il valzer dei difensori è solo all’inizio: il Napoli ha l’accordo col giocatore, ma per chiudere dovrà fare in fretta, prima che l’Atalanta trasformi il sondaggio in un assalto vero.