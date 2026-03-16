Mercato Napoli, attenzione al futuro di Lukaku, Juan Jesus, Anguissa e soprattutto Lucca e Lang

Il futuro di Conte al Napoli non è questione di feeling ma di bilanci e dimensione aziendale. Il che significa che saranno le mosse sul mercato a decidere se l’allenatore resterà o meno per il terzo anno in panchina. È chiaro che Conte conosce la situazione del Napoli e sa che quest’anno non ci sono Osimhen e Kvara da vendere per ci bisognerà capire come muoversi.

Secondo il Corriere dello Sport si cambierà registro puntando su calciatori con un’età media decisamente più bassa di quella attuale. Gli arrivi di Alisson e Giovane ne sono gli esempi più recenti.

“Dopo un ricchissimo mercato 2025, Il Napoli punterà sui giovani e su acquisti mirati. Questo sembra un pilastro del nuovo progetto: con 28 anni di media è la rosa più esperta in Serie A per giocatori impiegati, e i soli under 25 sono Gilmour e Gutierrez con 24 anni, Hojlund, Alisson e Vergara con 23 e Giovane con 22. Da decifrare il futuro di Lukaku, 33 anni a maggio, Juan Jesus, 35 a giugno, Anguissa, in scadenza 2027, e soprattutto di Lucca e Lang, 70 milioni in due di investimento estivo ma ceduti in prestito per volontà di Conte a gennaio. Saranno riscattati Hojlund e Alisson”.