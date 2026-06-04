Gila potrebbe arrivare a Napoli in cambio di Buongiorno

Gila non si muove dalla Lazio per meno di 30 milioni

Il Messaggero scrive a proposito dell’affare di mercato tra Lazio e Napoli per Mario Gila; il difensore spagnolo andrà in scadenza con i biancocelesti nel 2027, ma la Lazio pare non voglia privarsene comunque, a meno di un’offerta pari a 30 milioni di euro. C’è, però, un’altra alternativa che potrebbe portare il centrale a Napoli, ovvero uno scambio secco con Alessandro Buongiorno.

Come riportato dal quotidiano nell’edizione odierna:

Il club ha ribadito di voler trattenere Gila fino a scadenza, a meno che il Napoli non metta 30 milioni sul tavolo o uno scambio alla pari con Buongiorno.

Cosa ne sarà di Buongiorno? A Napoli una stagione deludente

In questa stagione appena trascorsa, Buongiorno ha disputato 42 partite con la maglia del Napoli, senza segnare. Nonostante non abbia avuto infortuni lunghi come la sua prima stagione in azzurro, il suo rendimento è andato a calare.

Non è, infatti, stato all’altezza dei 40 milioni spesi dal Napoli per lui, quando arrivò dal Torino carico di aspettative e dopo essere stato uno dei migliori centrali della Serie A.

Cosa ne sarà di lui in vista della prossima stagione? Innanzitutto, bisognerà capire se il neo tecnico Max Allegri ci vorrà ancora puntare; se non fosse così, sarebbero valutate le offerte che arriveranno. Diverse settimane fa si era parlato di un interesse da parte del Newcastle, anche se il Napoli chiedeva circa 50 milioni per il centrale. Una cifra decisamente esagerata per quanto ha fatto vedere nella stagione 2025-26 Buongiorno; è probabile che il difensore resti a Napoli, anche se bisogna aspettare il giudizio del nuovo allenatore.