Il Napoli ha l’accordo con Gila: stipendio da 3,5 milioni a stagione

Pedullà: "Pensate che attualmente guadagna 1 milione lordo, che sono poco più di 500.000 euro netti. Un milione lordo è una cosa che non sta né in cielo né in terra."

Sì, certo, un progetto tecnico affascinante e la possibilità di disputare la Champions League sono indubbiamente fattori che pesano nella scelta di un calciatore ma, ovviamente, stringi stringi, a fare la differenza è sempre l’aspetto economico. Gila alla Lazio percepisce meno di un milione di euro che, rapportati al suo valore, sono noccioline. E il Napoli, dal canto suo, è pronto a tentarlo con cifre molto più lusinghiere. Poi ci sarà da trattare con la Lazio, che ha già respinto la prima offerta azzurra. Il punto di Pedullà.

Gila, uno stipendio più che raddoppiato

Riporta Pedullà:

“Il Napoli ha anche raggiunto un accordo di massima con Gila da 3 milioni, forse anche superiore ai 3 milioni di ingaggio a stagione, forse anche più vicino ai 3 milioni e mezzo che ai 3 milioni, più bonus.

Pensate che Mario Gila, dopo tutte le stagioni che ha fatto e dopo tutto il rendimento in crescita, guadagna attualmente 1 milione lordo, che sono poco più di 500.000 euro netti. Un milione lordo è una cosa che non sta né in cielo né in terra. È un modo di non trasmettere motivazioni a un calciatore. Sono sincero: significa risparmiare su qualsiasi cosa.”

La strategia del Napoli

Infine, Pedullà spiega come il Napoli abbia semplicemente intenzione di aspettare, come un leone che osserva la preda. Gila è in scadenza e, ogni giorno che passa, la Lazio è sempre più spalle al muro.

“Le situazioni sicuramente possono cambiare, ma per Mario Gila il Napoli vuole aspettare e aspetterà. Il problema non è del Napoli, il problema è della Lazio e sarebbe un problema della Lazio anche nel momento in cui decidesse di resistere, perché ogni giorno che passa guadagni zero euro.

Quindi non è una priorità: non c’è niente da raccontare e da svelare negli ultimi tre giorni. È una rincorsa ormai da venti giorni del Napoli.”

Sullo sfondo, un ipotetico scambio con Beukema.