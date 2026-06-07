Gabriel Sara, il brasiliano del Galatasaray che piace al Napoli: chi è e perché può servire

Il Napoli guarda in Turchia per rinforzare il centrocampo. Il nuovo nome è quello di Gabriel Sara, mezzala brasiliana classe 1999 del Galatasaray: a lanciare l’indiscrezione è Il Mattino, secondo cui il club azzurro avrebbe messo seriamente gli occhi sul centrocampista campione di Turchia.

Cosa riporta Il Mattino sul Napoli

Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe individuato in Sara un obiettivo concreto per la mediana, con la formula ancora tutta da definire. Il quotidiano scrive che “Gabriel Sara e il Galatasaray attendono l’offerta del club azzurro”: la palla, insomma, sarebbe nelle mani di Napoli, chiamato ad affondare il colpo prima della concorrenza. Il nome diventa caldo soprattutto in chiave centrocampo, reparto in piena evoluzione: Frank Anguissa è da mesi tentato dall’addio e gli azzurri studiano da tempo una rivoluzione in mezzo al campo.

Chi è Gabriel Sara: dal San Paolo a campione di Turchia

Gabriel Davi Gomes Sara è nato il 26 giugno 1999 a Joinville, in Brasile. Cresciuto nel vivaio del San Paolo (dove è entrato nel 2013), ha esordito in prima squadra nel 2017 e con i paulisti ha collezionato 120 presenze e 17 gol. Nel luglio 2022 il salto in Europa: il Norwich City lo paga circa 6 milioni di sterline. Con i Canaries, in due stagioni, mette insieme 21 gol in 93 partite tra campionato e coppe, vincendo il premio di giocatore del mese in Championship e finendo nella squadra dell’anno del torneo.

Nell’agosto 2024 il Galatasaray lo acquista con un contratto quinquennale. In Turchia è stato tra i protagonisti di due Süper Lig vinte di fila (2024-25 e 2025-26) e di una Coppa di Turchia, lasciando il segno anche in Europa: il 17 febbraio 2026 ha firmato gol e assist nel clamoroso 5-2 del Galatasaray sulla Juventus in Champions League.

Un’avvertenza sulla nazionale: Il Mattino parla di una chiamata di Carlo Ancelotti per il Mondiale, ma in realtà Sara è entrato per la prima volta nel giro del Brasile proprio in questa primavera — esordio contro la Francia a marzo — senza però rientrare nella lista definitiva dei 26 convocati. Resta comunque il segnale di un giocatore che ha scalato gerarchie in fretta.

Come gioca: una mezzala mancina che segna e crea

Sara è una mezzala offensiva di piede mancino, più costruttore e incursore che mediano di rottura. I suoi punti forti sono il passaggio, i calci piazzati, i lanci filtranti e la capacità di portare palla e creare occasioni: nell’ultima Süper Lig ha chiuso con cinque gol e quattro assist, rientrando tra i migliori del campionato per tiri, occasioni create e progressione del pallone. È bravo a inserirsi in area e ad arrivare al tiro, mentre il punto su cui è meno appariscente è la fase di copertura pura. In sintesi: un centrocampista che dà gol e geometrie più che muscoli e interdizione.

Perché Gabriel Sara può servire al Napoli

Il profilo incrocia bene i bisogni della mediana azzurra. Con Anguissa verso la porta d’uscita, il Napoli cerca da tempo qualità e gol dalla mezzala: nei mesi scorsi ha valutato anche un doppio intervento a centrocampo e ha sondato il mercato a caccia di un profilo giovane, dopo aver ragionato anche su nomi più costosi come Ferguson, Frattesi e Pellegrini. Sara porterebbe gol dalla seconda linea, qualità sulle palle inattive, esperienza di Champions League e il valore aggiunto del piede mancino in un reparto sbilanciato sul destro. A 26 anni è inoltre un giocatore pronto, da rendimento immediato e non un progetto: il tipo di acquisto che incide subito.

Il nodo prezzo: valutazione e contratto fino al 2029

Resta il tema dei costi. Transfermarkt valuta Sara intorno ai 22 milioni di euro, ma il Galatasaray non ha alcuna fretta di vendere: il brasiliano è sotto contratto fino al giugno 2029, e per questo le indiscrezioni italiane parlano di una richiesta più alta, nell’ordine dei 30-35 milioni. Il Mattino lo dice chiaramente — il Galatasaray attende l’offerta azzurra — e il Napoli, se vuole Sara, dovrà presentare una proposta importante per convincere i campioni di Turchia a privarsi di un titolare.