Il Napoli potrebbe valutare un doppio intervento a centrocampo: oltre a Mainoo, occhi anche su Pellegrini della Roma (Romano)

Su Youtube: «Il club valuta inoltre profili dall’estero, più fisici e di rottura, per affrontare la stagione con maggiore profondità e resistenza agli imprevisti.»

Il Napoli deve fare i conti con un nuovo grave infortunio: Frank Zambo Anguissa si è fermato durante il ritiro della nazionale del Camerun per una lesione muscolare di alto grado. L’assenza del centrocampista, uno dei protagonisti finora della stagione azzurra, costringe il club a riflettere su possibili rinforzi a gennaio. Ne ha parlato Fabrizio Romano.

Le parole di Romano

«Il Napoli deve fare i conti con un nuovo grave infortunio in nazionale: Frank Zambo Anguissa, protagonista finora in campo e determinante anche nell’avvio di stagione azzurro, si è infortunato durante il ritiro del Camerun. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra, che terrà il centrocampista fuori per diversi mesi, facendogli saltare anche la Coppa d’Africa.»

«L’infortunio di Zambo Anguissa si aggiunge a quelli già registrati in questa stagione, tra cui Romelu Lukaku ad agosto e Kevin De Bruyne contro l’Inter. Una serie di assenze che rende necessario un intervento sul mercato da parte del club partenopeo.»

«Secondo quanto riferito, il Napoli aveva già pianificato di rinforzare il centrocampo in vista della Coppa d’Africa, ma ora la situazione si fa ancora più urgente. Il club potrebbe valutare un doppio intervento nel reparto, per garantire adeguata copertura e qualità in rosa.»

«Tra i nomi sul taccuino degli azzurri ci sono Kobbie Mainoo, con risposte attese dal Manchester United, e Lorenzo Pellegrini della Roma, già seguito dal Napoli da tempo. Il club valuta inoltre profili dall’estero, più fisici e di rottura, per affrontare la stagione con maggiore profondità e resistenza agli imprevisti.»

«In sintesi, il Napoli si trova in un momento delicato, ma gestibile, con la necessità di reagire sia agli infortuni sia ai risultati sul campo per evitare che la stagione prenda una piega negativa.»