Anguissa è ancora deciso a lasciare Napoli. Se va via, il club punterà sullo scozzese Ferguson (Gazzetta)

La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, scrive che Musa sarà il primo paninaro del Napoli e che ancora non si sa se Anguissa andrà via. Il calciatore africano vorrebbe lasciare Napoli.

Scrive la Gazzetta:

Musah sarà la prima alternativa alle mezzali, ora bisognerà capire chi sarà il titolare a destra. Anguissa è ancora deciso ad andare via, ammaliato dalle offerte arabe ma pure in attesa magari di una nuova proposta del Monaco o del Chelsea. Se parte il camerunese, il Napoli proverà a fare all in su Lewis Ferguson del Bologna, portando così in azzurro tutta la mediana della nazionale scozzese, dopo McTominay e Gilmour. Idee chiare, investimenti importanti. Per un Napoli sempre più protagonista.

Dopo il no di di Bruno Fernandes, l’Al-Hilal ha inserito Anguissa tra i possibili obiettivi (Romano – 3 giugno)

Già nei giorni scorsi si era scritto di un possibile addio di Anguissa al Napoli. Secondo il Corriere dello Sport infatti erano suonate per lui le sirene arabe degli arabi con una proposta dell’Al-Qadisiyya. “Vuole Anguissa e proverà a convincerlo in tutti i modi. Conterà anche il discorso economico. Per il giocatore, l’Arabia sarebbe soprattutto una scelta di vita”.