Il Napoli pensa a Ferguson per sostituire Anguissa, Frattesi e Pellegrini costano troppo (Tmw)

Del Bologna, osservati speciali sono anche Beukema, Lucumi, Castro e Orsolini. Per i terzini, gli azzurri seguono con attenzione Fortini della Juve Stabia, di proprietà della Fiorentina.

Il Napoli dovrà rinforzarsi in vista della prossima stagione per affrontare la Champions League. Ancora incerto il futuro di Anguissa, che potrebbe andar via dopo quattro anni trascorsi in azzurro; in più, c’è anche la questione difesa e esterni da sistemare.

Il Napoli pensa a Ferguson per sostituire Anguissa

Il giornalista Niccolò Ceccarini su Tuttomercatoweb scrive:

La società azzurra ha intenzione di piazzare un colpo per reparto. A centrocampo un un elemento di qualità verrà inserito anche perché il futuro di Anguissa resta incerto. Mourinho lo vorrebbe infatti al Fenerbahçe. In questo settore i nomi sono diversi. Frattesi e Pellegrini sono due idee, che hanno costi molto alti ma oltre a loro il Napoli negli ultimi tempi ha messo nel mirino anche Ferguson, che è ormai un punto di riferimento fondamentale del Bologna. È chiaro che anche questa è un’operazione non semplice visto che il club rossoblù chiede molto per i suoi gioielli. E il discorso vale anche per Beukema, Lucumi e Castro. Il Napoli guarda sempre in casa Bologna anche per il ruolo di esterno offensivo. Non va trascurata l’ipotesi Orsolini. Ma i riflettori del Napoli sono sempre accesi anche su Paixao del Feyenoord e Callum Hudson-Odoi del Nottingham Forest. Infine, gli azzurri stanno seguendo con grande attenzione Fortini, esterno difensivo sinistro della Juve Stabia ma di proprietà della Fiorentina.

Secondo quanto riporta il portale turco Fanatik, José Mourinho ha messo nel mirino un centrocampista del Napoli. Si tratta di Frank Anguissa, il camerunense ha già fatto sapere che gli piacerebbe cambiare squadra.

Nonostante il Napoli non voglia perdere Frank Anguissa a parametro zero, il centrocampista vorrebbe cambiare aria. Si vocifera che il Monaco dalla Francia sia interessato al calciatore camerunense e anche il Chelsea sta seguendo la situazione. Ma c’è anche Mourinho molto interessato al giocatore, con il quale era stato spesso rivale durante il suo periodo in Inghilterra e a Roma.

ilnapolista © riproduzione riservata