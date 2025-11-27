Mercato Napoli: il club a centrocampo cerca un profilo giovane, eventualmente in prestito (Sky)

La notizia del possibile, diciamo anche molto probabile, intervento chirurgico di Gilmour per la pubalgia ha ulteriormente squadernato la crisi del Napoli messo in ginocchio dagli infortuni. Soprattutto per quel che riguarda il centrocampo dove sono rimasti di fatto solo due uomini di ruolo, ossia McTominay e Lobotka, al netto del jolly Elmas e del giovane Vergara.

Sky Sport, con Francesco Modugno, fa il punto sull’emergenza infortuni della squadra di Conte:

«C’è la brutta notizia relativa a Billy Gilmour per il quale si valuta l’ipotesi di ricorrere a operazione per la pubalgia. Ieri c’è stato il consulto a Londra e adesso si sta decidendo. I tempi per il rientro sarebbero intorno ai 45 giorni.

Il rientro di De Bruyne è previsto tra fine febbraio e inizio marzo.

Per Anguissa, invece, il rientro è in programma a fine gennaio.

Si tratta quindi di un tempo dilatato. Ci saranno riflessioni ulteriori anche per quel che riguarda sia mercato. Il Napoli cerca un profilo giovane, eventualmente in prestito.

Buona notizia invece sugli esterni. Spinazzola si è riaggregato al gruppo, diventa almeno per la panchina una eventuale altra scelta per una zona che vede infortunato anche Gutierrez»