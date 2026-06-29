Conte, la tentazione araba: l’Al-Ittihad pronto a fare follie se salta la Nazionale

Conte e l’Arabia, una pista che si scalda. Antonio Conte potrebbe allenare nella Saudi Pro League: l’offerta vera e propria ancora non c’è, ma — come scrive Chiara Zucchelli sul Corriere dello Sport — fonti arabe danno l’Al-Ittihad pronto a recapitargli un’offerta da capogiro per la panchina. Per l’ex allenatore del Napoli, reduce da due stagioni vincenti in azzurro, si aprirebbe così un bivio in piena estate.

Conte in Arabia: l’Al-Ittihad pronto all’offerta record

Il club di Gedda è a caccia di un nuovo allenatore dopo aver risolto il contratto con Sergio Conceição lo scorso 1° giugno — il portoghese era a sua volta subentrato a Laurent Blanc. La società cerca un altro tecnico europeo e Conte rappresenta l’identikit perfetto: vincente, abituato a lottare per grandi traguardi, uno “che bada al sodo”. Emblematico, in questo senso, il comunicato con cui l’Al-Ittihad ha salutato Conceição: “La decisione fa seguito a un’attenta valutazione delle recenti prestazioni della squadra e riflette gli obiettivi e le ambizioni del club per il prossimo periodo”. Tradotto: servono garanzie immediate, e Conte è il nome che le incarna.

Prima la Nazionale: il bivio con Mancini

C’è però una priorità, e non è araba. Conte è in corsa per la panchina dell’Italia, sostenuto dall’inedito asse Marotta-De Laurentiis: se lo chiamasse la Nazionale, non ci sarebbe storia. Il punto è l’ingaggio, tanto che la Serie A si è detta pronta a pagargli parte dello stipendio. Ma la scelta spetta al presidente FIGC Giovanni Malagò, a lungo orientato su Roberto Mancini.

I due scenari (e perché qualcuno frena)

Lo scenario, allora, è questo: se Malagò opterà per Mancini, all’ex Napoli resterebbero due strade — un anno di riposo oppure un’offerta dall’estero. E quella araba, al momento, è la più probabile. Una destinazione che farebbe gola sul piano economico (in Arabia si parla di cifre superiori ai 25 milioni a stagione incassati da Inzaghi), ma che peserebbe sull’immagine di un tecnico ancora nel pieno della carriera. Non a caso c’è anche chi considera persino la pista azzurra un possibile azzardo. Di sicuro, tra Nazionale e petrodollari, il futuro di Conte si deciderà presto. E l’Al-Ittihad, intanto, è alla finestra.