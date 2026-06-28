Mondiali 2026, le partite in chiaro sulla Rai: ecco i sei sedicesimi su Rai 1 (e a che ora)

Al via i sedicesimi dei Mondiali 2026: tutto su DAZN, ma la Rai porta in chiaro sei delle sedici sfide su Rai 1, da Sudafrica-Canada di stasera fino a Francia-Svezia. Ecco quali e a che ora.

I Mondiali 2026 entrano nel vivo: dopo i gironi è il momento degli scontri diretti, e per la prima volta si parte dai sedicesimi di finale, con 32 squadre ancora in corsa. In Italia c’è tutto su DAZN, ma la Rai tiene in chiaro le sfide migliori su Rai 1: ecco le partite dei sedicesimi dei Mondiali 2026 in chiaro sulla Rai.

Mondiali 2026 in chiaro sulla Rai: i sei sedicesimi su Rai 1 e gli orari

Dei sedici sedicesimi, sei vanno in chiaro su Rai 1 (fascia 18:40–02:00):

domenica 28 giugno — Sudafrica-Canada , ore 21:00

, ore 21:00 lunedì 29 giugno — Brasile-Giappone , ore 19:00

, ore 19:00 martedì 30 giugno — Francia-Svezia , ore 23:00

, ore 23:00 mercoledì 1° luglio — Belgio-Senegal , ore 22:00

, ore 22:00 giovedì 2 luglio — Spagna-Austria , ore 21:00

, ore 21:00 venerdì 3 luglio — Australia-Egitto, ore 20:00

Le stesse gare sono disponibili anche in streaming gratis su RaiPlay. E gli orari, come in un torneo “da insonni”, restano comodi solo in parte: la fascia si spinge fino alle 2 di notte.

Tutto il resto è su DAZN (con gli highlights Rai)

La Rai si è aggiudicata in totale 35 partite in chiaro — 17 dei gironi, 6 dei sedicesimi, 4 degli ottavi, 4 dei quarti, 2 semifinali e le 2 finali, compresa la finalissima del 19 luglio a New York. Tutto il resto, dalle altre dieci sfide dei sedicesimi alle 69 gare non in chiaro, è esclusiva DAZN, con la Rai che ne manda comunque gli highlights. Per orientarsi resta utile il calendario completo, mentre il quadro degli accoppiamenti è nei verdetti dei sedicesimi. Un torneo che conferma la sua definitiva americanizzazione, tra fusi orari e nuove stelle all’esordio.