La Serie A vuole così tanto Conte in Nazionale che gli pagherebbe parte dello stipendio

Per la Gazzetta è partita una specie di colletta Nazionale, e lui sarebbe persino disposto ad abbassarsi l'ingaggio

Malagò, il Presidente che doveva portare in dote Mancini ct, pare che ora debba virare netto su Antonio Conte, il commissario tecnico di unità Nazionale che non ci possiamo permettere. O almeno questa è la linea di lancio della Gazzetta dello Sport, che spinge forte su questa voce e descrive anche i “nuovi dettagli di un’operazione che fino a qualche tempo fa appariva troppo ambiziosa (soprattutto economicamente), ma che assume giorno dopo giorno una rinnovata concretezza”.

I dettagli descrivono il lavorio nel dietro le quinte come una sorta di colletta tra tutte le famigerate “componenti”. Conte costa assai, anche se la Gazzetta scrive che sarebbe persino disposto a ridursi l’ingaggio: “Qualcosa/qualcuno intorno a Malagò si sta già muovendo mettendosi in gioco anche nell’offrire soluzioni ai problemi che potrebbero emergere. In particolare è la maggioranza dei club della Serie A, ovvero la componente che ha lanciato l’ex capo del Coni in questa complessa ma stimolantissima avventura federale, a spingere perché arrivi Conte”.

Il collettone Nazionale

“I presidenti sono convinti che un ct come lui funzionerebbe a meraviglia, con un effetto volano che nessuno sottovaluta: una Nazionale che va bene è anche la vetrina migliore per i calciatori italiani. Che tradotto, valorizzazione economica dei giocatori dei club. Un aspetto per cui la A sarebbe addirittura pronta a contribuire economicamente all’eventuale ingaggio di Conte“.

“Conte è pronto ad andare incontro alle richieste della Figc, perché inutile dirlo, ma la Nazionale è la Nazionale, un po’ come Sanremo. I soldi per Conte ci saranno, cifre lontane anni luce da quelle che prendeva al Tottenham o al Napoli, ma tra sponsorizzazioni e l’insolito passo avanti della Serie A si potrebbe trovare la giusta quadra. Questo nuovo coinvolgimento dei club più importanti nel progetto Nazionale potrebbe avere tra l’altro un risvolto molto positivo: si annullerebbe (o quantomeno ridurrebbe molto) quella certa resistenza avvertita finora nel trovare gli spazi per raduni e per tutto quello che potrebbe agevolare il compito del ct”.