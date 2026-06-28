Gattuso vuole Lucca alla Lazio a ogni costo. Ma Lotito lo vuole in prestito, non nell’operazione Gila

La Lazio ha disperato bisogno di gol

Lorenzo Lucca è il desiderio numero uno di Gattuso. Ciascuno vive la propria condizione. Ringhio è convinto che la stagione passata sia stata solo un infortunio nella carriera dell’attaccante ex Udinese e ora del Napoli. Lo vuole a tutti i costi nella sua Lazio anche perché nella Lazio non è rimasto quasi nessuno che sappia segnare. La squadra ha un disperato bisogno di gol. Anche perché ne ha persi tanti di calciatori che segnavano.

Il Messaggero fa l’elenco e mette tra parentesi i gol segnati dai calciatori in Serie A: Guendouzi (6), Vecino (29) e Castellanos (18), adesso hanno già salutato lo spagnolo Pedro (34), Hysaj (4) e Basic (4). Fanno 95 gol e vanno aggiunti Dia e Romagnoli.

Per Lucca scontro tra Gattuso e il ds della Lazio Fabiani

Perciò Gattuso vuole gente che segni. Lo scontro è col ds Fabiani che però non vuole inserire Lucca nell’affare Gila ma lo vuole solo in prestito. senza dimenticare che c’è l’Atalanta di Giuntoli. Giuntoli muore dalla voglia di fare un dispetto al Napoli, i suoi rapporti con Manna non sono idilliaci (diciamo così).

Il Messaggero scrive che a Gattuso starebbe bene Lorenzo Lucca.

E aggiunge:

Il Napoli lo vorrebbe inserire nell’operazione Mario Gila (occhio all’Atalanta, Giuntoli pronto a fare il dispetto alla sua ex squadra), ma Fabiani non ha intenzione di cedere sulla formula. Semmai, l’attaccante che ha passato la seconda parte di stagione al Nottingham Forest (un gol in quattro presenze in Premier), potrebbe arrivare a Formello in prestito. Ma sempre in maniera separata dall’incasso che la Lazio vuole prendere per il difensore spagnolo.