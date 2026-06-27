Giuntoli infastidito per la fuga di notizie su Gila, con l’Atalanta voleva scipparlo al Napoli di nascosto

Pedullà: "Il Napoli ha fatto un’offerta più bassa e vorrebbe inserire una contropartita. Adesso vediamo se l’Atalanta si presenterà con un’offerta".

L’Atalanta di Cristiano Giuntoli stava lavorando per Mario Gila da più di quanto si potesse pensare. Alfredo Pedullà ha dichiarato che la società bergamasca stava cercando di anticipare il Napoli per trovare un accordo con il difensore spagnolo e la Lazio. Intanto, l’offerta degli azzurri è ancora ritenuta troppo bassa.

L’Atalanta sta tentando di anticipare il Napoli per Gila

Il giornalista ha spiegato sul suo canale YouTube:

“L’Atalanta è su Gila. Mi dicono che sia rimasta un po’ infastidita per la fuga di notizie, perché voleva lavorare sottotraccia cercando di anticipare il Napoli, che è da più tempo su Gila, ma ha fatto un’offerta più bassa dal punto di vista economico e vorrebbe inserire una contropartita. Adesso vediamo se l’Atalanta si presenterà con un’offerta“.

Gli azzurri sono fermi a un’offerta da 15 milioni più una contropartita, mentre la Lazio ne chiede 30 poiché il 50% della rivendita andrà al Real Madrid, ex club del giocatore.