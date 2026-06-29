“Come non detto, grazie e tante scuse”: così Allegri ha chiuso al sondaggio della Figc e scelto il Napoli

Allegri ha scelto il Napoli, e lo ha fatto capire con una battuta. La racconta Antonio Corbo su la Repubblica: due settimane fa, scrive, da Milano “proprio la Lega ha telefonato ad Allegri per chiedergli se fosse ancora libero”. La risposta di Massimiliano Allegri — il nuovo allenatore azzurro, reduce dallo scudetto sfumato sul Milan — è stata netta: “Come non detto, grazie e tante scuse”. Tradotto: il posto è già preso.

Allegri al Napoli: la telefonata e la risposta “Come non detto”

È, di fatto, il modo con cui Allegri ha reso ufficiale il suo impegno con il Napoli, chiudendo la porta a ogni altra ipotesi nata nel valzer di panchine di questa estate. Del resto i segnali c’erano tutti: già a maggio De Laurentiis lo aveva di fatto annunciato, e il colpo era stato salutato come una mossa da “monarca illuminato”. La telefonata da Milano, in un’estate segnata anche dal caos in Federazione e dalla “strana oligarchia in Lega” descritta da Corbo, è arrivata quando ormai i giochi erano fatti.

Aspettava solo l’ultimo stipendio dal Milan

Il quadro, secondo Corbo, è chiaro: Allegri “aspettava solo l’ultimo stipendio dal Milan” per chiudere ogni pendenza e dedicarsi completamente al progetto azzurro. Un progetto che parte da un nodo enorme, lo stesso che ha condizionato la passata stagione: gli infortuni. Corbo lo aveva già messo nero su bianco, chiedendosi se Allegri abbia studiato i 43 infortuni muscolari che hanno avvicinato lo scudetto 2025 all’Inter. Non un dettaglio, considerando i numeri dei guai fisici di Napoli e Milan a confronto.

De Laurentiis spinge Conte in Nazionale

Con la panchina del Napoli sistemata, l’altra partita si gioca attorno alla Nazionale. Aurelio De Laurentiis, scrive Corbo, ha buoni motivi per spingere Antonio Conte verso gli azzurri: ringraziarlo per aver rinunciato al terzo anno da otto milioni netti e rilanciarlo, con Marotta, tra i candidati. Non sarà però semplice per Conte “tagliare la fila”, soprattutto per l’ingaggio: poco più di due milioni l’anno chiede Mancini, contro gli almeno sei dell’ex tecnico del Napoli. È lo stesso intreccio tra Napoli, Conte e Nazionale che si trascina da mesi. Intanto, però, una cosa è certa: Allegri ha già detto la sua. E lo ha fatto con tre parole, “come non detto”, che valgono una firma.