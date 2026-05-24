Antonio Conte non è più l’allenatore della SscNapoli, l’annuncio è arrivato in conferenza congiunta con il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Parlando del futuro del Napoli il presidente non ha voluto sbilanciarsi sul prossimo allenatore: “Adesso calma, perché Conte ci poteva ripensare, il giorno che lui mi confermerà che il dato e tratto ci muoveremo e vedremo qual è la soluzione migliore. Tenete presente che pochissimi innesti la squadra sarà competitiva. Il problema non è cosa farà il Napoli, il problema è come rifondare il calcio italiano. Il problema della classe arbitrale non è da nulla”.

Ma soprattuto non ha voluto sbilanciarsi neanche per i nomi dei candidati, parlando delle partite che ancora di devono disputare e che potrebbero spostare gli equilibri

“Lei deve sapere che questa sera alle 20.45 scatta il gong di vedere gli altri cosa fanno perché anche gli altri si vedrà. A mischiare le carte siamo in parecchi e poiché uno non sempre la fa da padrone, bisogna avere il rispetto di aspettare. Noi abbiamo una squadra forte che per un tipo di gioco contiano avevano dei limiti, forse con un altro allenatore potrebbero andare benissimo”.

Un discorso che lascia aperta la porta a Massimiliano Allegri come possibile allenatore del Napoli