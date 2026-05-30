Allegri e gli infortuni: 15 calciatori ko al Milan (al Napoli 24) di cui 4 al polpaccio

Gli infortuni non sono mancati anche al Milan di Allegri

Il Napoli e i tifosi napoletani hanno avuto in questi due anni con Antonio Conte il terrore degli infortuni. Si è letto numerose volte di un infortunio “al muscolo soleo”, tant’è che ormai, nella prima stagione di Conte soprattutto, era quasi diventata una prassi. Ora il tecnico è Max Allegri, che arriva da una stagione al Milan in cui ha avuto diversi giocatori fermi ai box. Ma non per il soleo.

L’infortunio di moda in casa rossonera è quello al polpaccio, che ha colpito durante la stagione quattro calciatori del Milan: Maignan, Athekame, Rabiot e Leao. Non sono stati gli unici, però, a restare ai box almeno due settimane.

Il centrocampo la zona più colpita

Sono stati quindici i calciatori infortunati della rosa del Milan, rispetto ai ventiquattro del Napoli, ma c’è da dire che i rossoneri non hanno disputato otto match in più che equivalevano alla Champions League. Gli infortuni più gravi sono avvenuti tra centrocampo e attacco, poca roba in difesa se non un problema al polpaccio per Athekame e uno stop di due settimane per Estupinan a causa di un problema alla caviglia.

A centrocampo, i più sfortunati sono stati Jashari e Loftus-Cheek. Il primo ha avuto la frattura del perone ed è stato due mesi ai box, tra fine agosto e fine ottobre; il secondo, invece, si è fermato due settimane per affaticamento muscolare a ottobre, ma poi ha subito la frattura alla mascella, che lo ha tenuto fuori tutto il mese di marzo.

Per quanto riguarda gli altri centrocampisti, si è salvato Ricci con zero stop (come Elmas a Napoli). Fofana è stato fermo due settimane per un problema muscolare, Rabiot un mese per il polpaccio, Modric ha saltato due partite per frattura allo zigomo e Saelemaekers ha avuto un problema all’adduttore, con due settimane di stop.

Leao il più sfortunato

Passiamo all’attacco. Rafa Leao è stato il giocatore più sfortunato in questa stagione; sì, è vero, Gimenez è stato ai box cinque mesi per l’intervento chirurgico alla caviglia, ma il portoghese ha dovuto saltare sprazzi di stagione in cui il suo contributo sarebbe potuto essere decisivo. Leao, infatti, è stato un mese fuori a inizio stagione per un infortunio al polpaccio, poi ha avuto nell’arco della stagione diversi problemi agli adduttori.

Si è fermato anche Pulisic per tre settimane a causa del bicipite femorale, poi ha saltato altre partite per diversi problemi muscolari, l’ultimo quello al gluteo. Nemmeno Nkunku è stato risparmiato, per lui un problema alla caviglia che lo ha tenuto fuori due settimane.

Allegri ora si ritroverà con un Napoli che in questa stagione è stato devastato dagli infortuni, specialmente in difesa e a centrocampo, ma i suoi metodi di allenamento dovrebbero essere, forse, più “leggeri” di quelli di Conte.