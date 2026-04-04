Tuttosport stupito: “Dopo gli sfoghi dei mesi scorsi Conte pare totalmente calato nel Napoli”

Il futuro della panchina della Nazionale resta un tema apertissimo, tra suggestioni, conferme e possibili sorprese.

Da Antonio Conte a Massimiliano Allegri, passando per nomi di grande prestigio internazionale, il casting è più vivo che mai.

Dopo gli sfoghi dei mesi scorsi Conte pare totalmente calato nel Napoli

Tuttosport scrive:

“De Laurentiis si è espresso in favore di Malagò come nuovo presidente della Figc, ma sarebbe meno contento di liberare Conte con cui vorrebbe completare il ciclo di tre stagioni. Lo stesso Antonio, dopo certi sfoghi nei mesi scorsi, sembra volersi prendere una rivincita dopo quest’annata costellata da mille infortuni”.

Anche l’altro nome (Massimiliano Allegri) si trova in una situazione non molto diversa:

“Allegri, rimasto fermo nell’annata ’24-25, ha spinto molto per tornare al Diavolo dove si impose come allenatore di prima fascia vincendo l’ultimo scudetto dell’era berlusconiana. Max al Milan – e a Milano – sta bene, ha iniziato quest’anno un percorso che l’ha portato già oltre le più rosee aspettative, a duellare per lo scudetto con l’Inter, sconfiggendo due volte su due i nerazzurri in campionato. Ci sono state già delle sirene per portarlo altrove, vedi un ritorno di fiamma del Real Madrid, ma Allegri sembra voler proseguire”.

Per Allegri anche le sirene del Real, col Milan da valutare il feeling sul mercato

La Nazionale, però, è un richiamo forte ed entrambi sono lusingati di essere considerati gli uomini giusti per ripartire. Ecco le parole di Tuttosport a riguardo:

“Non sono chiaramente gli unici e forse non partono neanche in prima fila, considerando gli attuali legami contrattuali. In questo senso Roberto Mancini – candidato del ministro Abodi e legato da un rapporto personale con Malagò -, oggi tecnico dell’Al-Sadd in Qatar, sembra essere una soluzione più semplice, seppur non la sola. C’è chi spinge per Vincenzo Montella, che si godrà il Mondiale con la Turchia, o indica chi ha saputo vincere a Milano come Simone Inzaghi o Stefano Pioli, per non parlare di Gian Piero Gasperini in caso di rottura con la Roma, anche se le due maggiori suggestioni conducono a due super big del calcio europeo e mondiale: Carlo Ancelotti e Pep Guardiola”.