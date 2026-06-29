Napoli, novità per l’area medica. Corbo: “Allegri ha studiato i 43 infortuni muscolari?”

Il Napoli sta per cambiare il responsabile sanitario

Il Napoli potrebbe cambiare il responsabile sanitario. Raffaele Canonico ha ancora un anno di contratto ma potrebbe risolvere il suo contratto col Napoli. La decisione è nell’aria da tempo, da quando lo scorso anno ci sono stati scontri con Antonio Conte. Repubblica Napoli scrive – con Pasquale Tina – che ci saranno novità per quanto riguarda l’equipe medico. E che il primo obiettivo sarà ridurre il numero degli infortuni, vero e proprio tallone d’Achille.

“Senza tutti questi problemi, avremmo lottato per lo scudetto”, ha detto in più di una circostanza De Laurentiis, convinto della competitività dell’organico. Conte nella celebra conferenza d’addio però manifesto contrarietà, disse che non era d’accordo.

La conta degli infortuni muscolari

Su Repubblica Napoli scrive anche Antonio Corbo a proposito degli infortuni:

“Allegri ha speso molto tempo per chiudere i conti con il Milan. Ha trovato mezz’ora per capire la causa dei 43 infortuni muscolari? Lesioni che hanno avvicinato lo scudetto 2025 all’Inter. Era più forte del secondo posto con 15 punti meno il Napoli se ha rinunciato per lungo tempo ai migliori. Lukaku che segna di nuovo ai mondiali, assente per 42 gare. De Bruyne 31. Anguissa e Neres 24. Brahmani 20. Di Lorenzo 12. Vergara 9. Impiegati 28 tra titolari e riserve. Le cifre sono ingrate”.