Il sottovalutato Runjaic ha fatto risorgere l’Udinese e Zaniolo

Ha un punto in meno della Lazio di Sarri. Ha battuto Inter, Napoli, Roma, Milan. Ha fatto esplodere in Italia Keinan Davis. È pronto per il salto di qualità

In pochissimi, forse nessuno, conoscevano in Italia Kosta Runjaic prima che arrivasse all’Udinese la scorsa estate. Aveva allenato squadre di Serie B e C tedesche e in Polonia, per cinque anni (2017-2022) il Pogoń Stettino e dal 2022 al 2024 il Legia Varsavia, con cui aveva vinto la Coppa e Supercoppa polacca. Questa che si concluderà domani è stata la sua seconda stagione in Italia, sempre all’Udinese, con cui si è classificato 12esimo lo scorso anno e attualmente è al decimo posto, a -1 dalla Lazio.

L’Udinese di Runjaic ha battuto Inter, Napoli, Milan e Roma

Nella stagione 2023-24 i friulani lottavano per la salvezza in Serie A, arrivando a -2 punti dal Frosinone terzultimo e retrocesso. Quest’anno possono chiudere a +15 sulla terzultima, un segnale di evidente miglioramento della squadra da quando è arrivato il tecnico tedesco. In 37 partite, l’Udinese ha collezionato 14 vittorie, 8 pareggi e 15 sconfitte, segnando 45 gol (sei in più della Lazio che gli è poco sopra), ma subendo solamente 47 reti; solo Bologna e Parma hanno subito meno gol se consideriamo la classifica dall’ottava alla ventesima posizione.

Domani i bianconeri affronteranno il Napoli in trasferta, e hanno intenzione di onorare il campionato fino all’ultimo secondo, come ha sottolineato Runjaic in conferenza: “La priorità è concludere il campionato nel migliore dei modi. Abbiamo bisogno di chiudere bene l’annata. Il Napoli è una top del campionato, in grande forma e favorita. Sono alla ricerca di punti per il secondo posto, ma vogliamo fare una buona prestazione”.

All’andata era terminata 1-0 proprio per l’Udinese, ma non è stato l’unico risultato positivo registrato contro una big in questa stagione. Ricordiamo la recente vittoria 3-0 a San Siro contro il Milan; il pareggio 2-2 contro l’Atalanta a Bergamo; la vittoria 1-0 contro la Roma a febbraio e quella contro l’Inter alla seconda giornata di campionato 2-1.

Il tecnico ha fatto riemergere Zaniolo

Non dimentichiamoci che Runjaic è stato l’artefice della rinascita di Nicolò Zaniolo che probabilmente avrebbe meritato qualcosa in più a livello di Nazionale in questa stagione. L’attaccante ex Roma ha collezionato 5 gol e 6 assist in 32 presenze in campionato ed è riuscito a riavere con sé un allenatore che credesse nelle sue capacità. Dopo le avventure poco fortunate all’estero con le maglie di Galatasaray e Aston Villa, Zaniolo è riuscito a riconfermarsi in Italia, come fu ai tempi della Roma.

Non solo. Ha lanciato un altro attaccante, Keinan Davis, 1,89 cm inglese, classe 1998 che non era mai riuscito ad arrivare in doppia cifra in una competizione; 10 reti e 4 assist in 29 presenze in Serie A quest’anno. Il Napoli pare lo stia monitorando in vista del mercato estivo.

Se vedremo mai l’allenatore tedesco sulla panchina di una big italiana o europea, questo ancora non lo sappiamo, ma per ora ha dimostrato di essere un signor allenatore; intanto, se l’Udinese dovesse riconfermarlo anche la prossima stagione, Runjaic potrebbe tranquillamente lottare per un posto in Europa. Con qualche risultato positivo in più, quest’anno avrebbe potuto raggiungere la qualificazione in Conference League.