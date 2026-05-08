Davis sarebbe un bel colpo per il Napoli, meno per Hojlund

Ha segnato quanto il danese giocando 500 minuti in meno. Stranamente costa anche poco (10-15 milioni), sarebbe un bel colpo. Ne scrive la Gazzetta

Ufficialmente il Napoli è alla ricerca di un vice Hojlund. Noi la metteremmo giù diversamente, il Napoli – auspichiamo — è alla ricerca di un altro centravanti, di un altro attaccante che possa entrare in concorrenza col danese che è bravo sì ma non è Benzema né Lewandowski. Rasmus può essere messo in discussione ed essere messo in concorrenza con altri attaccanti che ovviamente devono essere minimamente competitivi. Non certo il Lucca di quest’anno: una delusione enorme e anche un problema per la sua carriera che però potrebbe ripartire a Firenze.

Poco considerato dai media

Oggi la Gazzetta scrive della possibilità che il Napoli la prossima estate possa acquistare dall’Udinese il 28enne Keinan Davis che quest’anno in Serie A ha segnato 10 reti in 27 presenze e 1902 minuti giocati. Ricordiamo che Hojlund ne ha segnati dieci in trenta partite e 2.500 minuti giocati.

La Gazzetta descrive l’attaccante ex Watford come un Lukaku 2.0: “forte fisicamente, in progressione, spalle alla porta e nell’attaccare

la profondità, con una predisposizione agli infortuni”. È stata una delle piacevoli sorprese del campionato, poco considerati dai media calcistici. Ha retto l’attacco friulano praticamente da solo. Ha giocato a lungo nel calcio inglese, anche in Premier, pur senza avere un ruolo da protagonista. Ma nemmeno Hojlund in Premier è stato protagonista.

L’alternativa è Pinamonti

Davis sarebbe un colpo interessante, da Napoli. Anche perché stranamente pare che il prezzo della bottega Udinese stavolta non sia di quelli fantascientifici: appena 1o-15 milioni, anche perché è in scadenza di contratto (2027). L’alternativa sarebbe Pinamonti che però è un profilo completamente diverso. Davis farebbe al caso del Napoli, soprattutto se dovesse rimanere Conte. Nel caso in cui dovesse arrivare Sarri, non sappiamo. Il tecnico toscano ha sempre privilegiato numeri nove tecnici, dal piede raffinato. E probabilmente né Hojlund né Davis farebbero al caso suo.