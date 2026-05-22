Le critiche sul gioco di Conte decisive per la sua decisione di andarsene

Lo scrive Repubblica. Anche per questo Sarri ha paura di tornare, deve sfidare due fantasmi: Conte e il suo Napoli. Il video dell'anziano che apostrofa "band'e sciem" gli opinionisti da bar

Tifosotti e opinionisti da raccordo anulare partenopeo possono esultare: Conte è andato via soprattutto grazie a loro. Almeno così scrive Repubblica Napoli. Non a caso in questi giorni impazza sul web il video di 40 secondi di un signore anziano che dipinge questi signori che ci hanno ammorbato due anni con le loro critiche a Conte e conclude con una pittata: band’e sciem.

Ora non sappiamo se Conte sia andato via per questo. Noi crediamo di no. Ma Repubblica Napoli – in genere piuttosto informata – scrive di sì. Ecco cosa scrive Marco Azzi:

“La narrazione sulla qualità deludente della proposta di gioco del tecnico leccese, che ha contribuito in modo decisivo a spingerlo verso la porta,

peserà inoltre sul suo successore come un minaccioso boomerang, visto che una parte della piazza ha contestato con pretenzioso sfoggio di palato fine le vittorie di misura”.

Sarri avrebbe dovuto confrontarsi con due fantasmi: Conte e il suo Napoli

Questo ha aumentato la paura di Maurizio Sarri che a Napoli si sarebbe dovuto confrontare con due fantasmi: quello di Conte (vallo a ripetere un primo e un secondo posto in due anni) e quello del Napoli di Sarri. Meglio la tranquilla Bergamo dove tutt’al più può beccarsi qualche rimbrotto per strada.

Aggiunge Repubblica:

“Sarri ci pensa, sapendo che tra amarcord e minestra riscaldata la differenza può essere sottile.”