Runjaic: “Il Napoli è alla ricerca di punti, ma noi vogliamo essere un degno avversario”
L'allenatore dell'Udinese in conferenza stampa: "Schiererò la miglior formazione possibile. Kamara, Zanoli e Zaniolo non ci saranno. Anche Ekkelenkamp non è al 100%. Felice di chiudere la stagione in uno stadio dedicato a Maradona."
Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese, è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match di domani contro il Napoli. Le sue parole.
Runjaic: ” Vogliamo fare una buona prestazione a Napoli”
Il premio ricevuto è un riconoscimento importante? Dispiace ritirarlo lontano da casa?
“Mi fa piacere, ma a prescindere dai premi individuali sto bene così. Il calcio resta uno sport collettivo: questi riconoscimenti sono solo una fotografia del lavoro fatto. Sono soddisfatto e cerco sempre di dare il massimo in ogni situazione.”
Il suo futuro è al centro di voci di mercato: cosa può dire sul suo contratto e sulla permanenza a Udine?
“Ho ancora un anno di accordo e a Udine mi trovo bene, ma la stagione non è finita e non è il momento di parlarne. La priorità è concludere il campionato nel migliore dei modi. Abbiamo bisogno di chiudere bene l’annata. L’ultima gara non è stata positiva e vogliamo reagire. Il Napoli è una top del campionato, in grande forma e favorita. Sono alla ricerca di punti per il secondo posto, ma vogliamo fare una buona prestazione.”
In vista dell’ultima giornata, ci sarà turnover o scelte particolari?
“Non mi piace sperimentare troppo. Kamara non ci sarà mentre Zemura sì. Zanoli e Zaniolo non ci saranno, ma saremo pronti a battagliare Anche Ekkelenkamp non è al 100%. Vogliamo essere un degno avversario del Napoli. In base alla rifinitura avremo 6/7 giocatori in panchina. Schiererò la miglior formazione possibile.”