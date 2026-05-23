Runjaic: “Il Napoli è alla ricerca di punti, ma noi vogliamo essere un degno avversario”

Runjaic: “Felice di chiudere al Maradona”

Quanto è stato determinante il contributo di Inler in questa stagione?

“Siamo arrivati insieme a questo percorso, lui conosce molto bene l’ambiente e la società ed è stato un elemento chiave per l’Udinese. Ha rappresentato una presenza molto rilevante. Condividiamo la stessa idea di calcio e questo è fondamentale per ottenere risultati nel mondo del pallone. Per me è stato anche un punto di riferimento, e forse anche lui ha potuto prendere qualcosa dal mio modo di lavorare. Sono curioso di vedere cosa ci aspetterà in futuro: abbiamo ancora diversi progetti da sviluppare, ma serve pazienza. Giocare a Napoli è sempre speciale e sono felice di chiudere la stagione in uno stadio dedicato a Maradona.”

In che modo si sente cresciuto dopo la seconda stagione in Serie A?

“Con il tempo si matura sempre un po’ di più e si accumula esperienza: ormai sapevo meglio cosa aspettarmi dalle squadre del campionato italiano. Ho avuto la possibilità di lavorare con allenatori di grande livello che prima vedevo solo in televisione. Mi sento più sereno rispetto al passato, anche se ogni tanto serve ancora maggiore pazienza. Ho avuto colloqui continui con Gino Pozzo e il rapporto di lavoro è stato molto positivo: ci siamo confrontati dopo ogni partita. Lo ringrazio per quanto fatto. Il club affronta sfide importanti, essendo una realtà più piccola che spesso deve anche cedere giocatori importanti. Da tutto questo ho imparato molto e spero di continuare a crescere.”