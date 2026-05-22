Niente Sarri bis: il Napoli si è stufato, il tecnico all’Atalanta (campane a festa)

Corsport: "Il Napoli lo ha accontentato in tutte le sue richieste ma lui non ha superato i dubbi. L’irrigidimento è diventato irritazione"

Com’era facilmente preventivabile, il Napoli alla fine ha voltato pagina: troppa la fretta di costruire il futuro e troppi i tentennamenti di Sarri che, evidentemente, trova molto più lusinghiero il corteggiamento dell’Atalanta. Per questo motivo, l’irrigidimento è diventato distanza. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, niente ritorno di Sarri

Si legge sul Corsport:

“Il Napoli ha accontentato Maurizio Sarri in tutte le sue richieste ma lui, alla fine, non ha ancora superato tutti i dubbi che negli ultimi giorni hanno ampliato le distanze fino a farle diventare incolmabili. Negli ultimi due giorni l’irrigidimento è diventato irritazione.

E ancora:

“Così, dopo un’altra giornata ad attendere una risposta positiva che non è arrivata, sono state tirate le somme e gli scenari hanno preso forma. Sarri è orientato verso l’Atalanta.”

Lì, come sottolinea il Corriere dello Sport, ritroverà sia Giuntoli che Pompilio (braccio destro di Cristiano, in procinto di risolvere il suo contratto con la Juve).

Le alternative del Napoli