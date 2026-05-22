Niente Sarri bis: il Napoli si è stufato, il tecnico all’Atalanta (campane a festa)
Corsport: "Il Napoli lo ha accontentato in tutte le sue richieste ma lui non ha superato i dubbi. L’irrigidimento è diventato irritazione"
Com’era facilmente preventivabile, il Napoli alla fine ha voltato pagina: troppa la fretta di costruire il futuro e troppi i tentennamenti di Sarri che, evidentemente, trova molto più lusinghiero il corteggiamento dell’Atalanta. Per questo motivo, l’irrigidimento è diventato distanza. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.
Napoli, niente ritorno di Sarri
Si legge sul Corsport:
“Il Napoli ha accontentato Maurizio Sarri in tutte le sue richieste ma lui, alla fine, non ha ancora superato tutti i dubbi che negli ultimi giorni hanno ampliato le distanze fino a farle diventare incolmabili. Negli ultimi due giorni l’irrigidimento è diventato irritazione.
E ancora:
“Così, dopo un’altra giornata ad attendere una risposta positiva che non è arrivata, sono state tirate le somme e gli scenari hanno preso forma. Sarri è orientato verso l’Atalanta.”
Lì, come sottolinea il Corriere dello Sport, ritroverà sia Giuntoli che Pompilio (braccio destro di Cristiano, in procinto di risolvere il suo contratto con la Juve).