Niente Sarri bis: il Napoli si è stufato, il tecnico all’Atalanta (campane a festa)

Corsport: "Il Napoli lo ha accontentato in tutte le sue richieste ma lui non ha superato i dubbi. L’irrigidimento è diventato irritazione"

Niente Sarri bis: il Napoli si è stufato, il tecnico all’Atalanta (campane a festa)

Dc Roma 14/02/2026 - campionato di calcio serie A / Lazio-Atalanta / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Com’era facilmente preventivabile, il Napoli alla fine ha voltato pagina: troppa la fretta di costruire il futuro e troppi i tentennamenti di Sarri che, evidentemente, trova molto più lusinghiero il corteggiamento dell’Atalanta. Per questo motivo, l’irrigidimento è diventato distanza. Ne parla Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport.

Napoli, niente ritorno di Sarri

Si legge sul Corsport:

“Il Napoli ha accontentato Maurizio Sarri in tutte le sue richieste ma lui, alla fine, non ha ancora superato tutti i dubbi che negli ultimi giorni hanno ampliato le distanze fino a farle diventare incolmabili. Negli ultimi due giorni l’irrigidimento è diventato irritazione.

E ancora:

“Così, dopo un’altra giornata ad attendere una risposta positiva che non è arrivata, sono state tirate le somme e gli scenari hanno preso forma. Sarri è orientato verso l’Atalanta.”

Lì, come sottolinea il Corriere dello Sport, ritroverà sia Giuntoli che Pompilio (braccio destro di Cristiano, in procinto di risolvere il suo contratto con la Juve).

Allegri

Le alternative del Napoli

Tramontata l’idea Sarri, il Napoli continua i suoi sondaggi e tali sondaggi portano a due nomi: Max Allegri e Vincenzo Italiano. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per Max è una storia vecchia: aveva praticamente firmato, poi Conte decise di rimanere e lui andò in quel di Milano rossonera. Ad oggi la sua situazione è piuttosto tesa, complice una situazione societaria tutt’altro che cristallina. Lunedì, dopo l’ultima di campionato, tutto sarà più chiaro.

Poi c’è Vincenzo Italiano, blindato a parole da Fenucci, ad del Bologna, proprio ieri, ma che rappresenta da sempre un pallino di De Laurentiis sin dal 2021. Entrambi i tecnici, comunque, sono legati da un contratto: Italiano fino al 2027 e Allegri fino al 2028 in caso di qualificazione in Champions.