Date un premio ad Elmas: è l’unico giocatore del Napoli con zero infortuni in stagione

Anche Giovane ma lui è arrivato a gennaio. Sant'Elmas è riuscito nell'impresa più difficile: restare indenne allenandosi con Conte.

Dopo gli infortuni nell’ultima giornata di Alisson Santos e Stanislav Lobotka, ora è arrivato il momento di dare un riconoscimento ad Eljif Elmas prima che torni a Lipsia: è l’unico giocatore del Napoli a non essersi infortunato in questa stagione. Solamente un giramento di testa durante il match di ritorno contro il Sassuolo, ma dovuto a uno stato influenzale; il macedone è sempre stato a disposizione di Antonio Conte quest’anno, riuscendo anche a sopperire alle mancanze a centrocampo dovute, appunto, agli infortuni.

Elmas il supereroe del Napoli

Elmas è tornato quest’anno a Napoli, collezionando 44 presenze, un gol e quattro assist. Tra la prima e la seconda avventura in azzurro ha totalizzato 233 presenze; c’è stata la parentesi Lipsia (e poi Torino), difatti il giocatore è attualmente di proprietà del club tedesco, su cui il Napoli ha un diritto di riscatto pari a 16 milioni, che gli azzurri non hanno attualmente intenzione di pagare, salvo colpi di scena.

Il centrocampista farà dunque ritorno in Germania quest’estate. Per Conte è stato una pedina importante, perché oltre ad essere una riserva sulla trequarti azzurra, ha sostituito De Bruyne, Anguissa e Lobotka quando tutti e tre sono stati indisponibili. Si è rivelato dunque un jolly per la squadra. Addirittura Conte disse che avrebbe potuto fare anche il quinto di sinistra, soprannominandolo “Sant’Elmas”.

Dovrebbe esistere un premio personale dedicato a lui

Anche Giovane non si è mai infortunato nelle trafila del Napoli, ma il brasiliano è arrivato a gennaio. Non ha dunque assaggiato gli allenamenti di Conte dall’inizio della stagione. Persino Nikita Contini, il terzo portiere, che non era mai sceso in campo prima dello spezzone di ieri contro l’Udinese, non è stato convocato per alcune partite a inizio stagione per una frattura alla mano.

Altro che i premi Mvp di migliore in campo, Sant’Elmas dovrebbe riceverne uno personale: “Mister Resistenza”, “Evita-infortuni”, magari con una targa, o una mancia extra allo stipendio. Se nel calcio moderno restare integri è ormai molto raro, lui è riuscito nell’impresa più difficile di tutte: sopravvivere indenne ad una stagione sotto Antonio Conte.