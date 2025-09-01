Elmas, ora è ufficiale il ritorno a Napoli dopo diciotto mesi: “Bentornato Eljif!”

Elif Elmas ritorna a Napoli dopo essere andato via nel mercato di gennaio 2024 ed essere approdato al Lipsia. Il centrocampista macedone non ha avuto molta fortuna in Germania, tant’è che lo scorso gennaio è tornato in Italia, al Torino, in prestito per giocare di più.

I granata avevano poi deciso di non riscattare il giocatore e dunque era tornato nel suo club d’appartenenza, il Lipsia; tuttavia, il Napoli, alla ricerca di un calciatore duttile che possa adoperare sia a centrocampo che sull’esterno, ha provato a riportare in Italia il macedone. E ci è riuscito.

Prestito con diritto di riscatto per Elmas, che ritorna a Napoli diciotto mesi dopo aver lasciato il club.

L’ufficialità è arrivata, come di consueto, col tweet di Aurelio De Laurentiis:

Bentornato Eljif! — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) September 1, 2025

In Germania non vedevano l’ora di cedere Elmas

Del ritorno di fiamma tra il Napoli e Eljif Elmas ne parlano anche in Germania, sottolineando che il macedone è stato per il Lipsia un grande flop: 17 presenze, zero gol e un assist in un anno e mezzo.

La Bild scriveva lo scorso 13 agosto:

In Sassonia non troverà fortuna nemmeno al terzo tentativo. Ecco perché ora vorrebbe un ritorno al vecchio amore? Eljif Elmas è considerato da mesi un grande equivoco di mercato e dovrebbe lasciare Lipsia principalmente a causa del suo stipendio (6 milioni di euro). Secondo le nostre fonti, il Napoli ha chiesto informazioni alla dirigenza del Lipsia perché vorrebbero riprenderlo. Nel 2019 Elmas è arrivato a Napoli, ha giocato lì per cinque anni, ha segnato 19 gol in 189 partite e ha ottenuto grandi successi: scudetto, vincitore della Coppa Italia, amato dai tifosi. Nell’inverno del 2024, il Lipsia lo ha poi acquistato per 24 milioni di euro. Ma il Napoli lo vorrebbe in prestito, il Lipsia no; ha rifiutato la stessa richiesta anche da parte del Torino. Il club della Bundesliga preferirebbe vendere il centrocampista, che ha un contratto fino al 2028, in modo da non protrarre lo stesso problema anche l’anno prossimo. È possibile che il Napoli possa riprovarci nei prossimi giorni.