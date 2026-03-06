Conte: “McTominay forse la prossima settimana si allenerà con noi. Per fortuna che abbiamo Sant’Elmas”

A Dazn: "Anguissa e De Bruyne come se non se ne fossero mai andati? Ma se ne erano andati. Ad Alisson chiedo di non essere timido e di non fare le cose semplici"

L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Torino

Napoli-Torino 2-1, Conte a Dazn

“Quello che mi rende contento è il fatto che anche se non ci sono giocatori importanti noi non perdiamo mai la nostra mentalità e il nostro modo di essere. Questo lo abbiamo fatto per tutto l’anno. Gilmour ha fatto una prova magistrale, ma sono stati bravi tutti. Abbiamo dominato una partita che ci siamo conquistati con il gol finale. Erano tre punti importanti contro un Torino che è una buona squadra”.

Sul ritorno di Anguissa e De Bruyne?

“Per Anguissa e De Bruyne sembra che non se ne siano mai andati, ma se ne sono andati. Non li abbiamo avuti per tantissimi mesi, però la forza di questa squadra è che non abbiamo mai cercato l’alibi delle assenze e facendo questo abbiamo vinto la Supercoppa e siamo rimasti in zona altra di classifica. Speriamo di recuperare anche McTominay che forse la prossima settimana si allenerà con noi. De Bruyne deve ritrovare la condizione anche se è tornato in discrete condizioni fisiche”.

Su Alisson Santos?

“Sta entrando nei meccanismi di gioco, dobbiamo cercare di portarlo nella sua zona di campo. Quello che gli chiedo è di non essere timido, oggi non lo è stato. Gli dico che mi arrabbio quando fa le cose semplici. Però anche lui è un ragazzo che non aveva fatto una partita da titolare con lo Sporting. Non dimentichiamo Sant’Elmas perché dovremmo fargli una statua. È un ragazzo che capisce di calcio, se uno gli spiega le cose lui el fa. Un ragazzo che sta sorprendendo, per fortuna che abbiamo trovato lui”.