Como e Roma in Champions League, tracollo Milan (ora il Napoli prende Allegri?)

Il Como di Fabregas autentica rivelazione del campionato. Benissimo anche Gasperini. Fallimento Milan che perde in casa col Cagliari. La Juve sta vincendo il derby ma è inutile

Il Como e la Roma vanno in Champions League. La Roma arriva terza e il Como quarto. Como a pari merito con la Juventus ma passa per gli scontri diretti. Risultato clamoroso per la squadra di Fabregas autentica rivelazione della Serie A. Anche Gasperini viene premiato per lo straordinario girone di ritorno. I giallorossi vincono 2-0 a Verona con gol di Malen che prima sbaglia il rigore e poi segna su respinta (passaggio di Dybala). E poi raddoppio di El Shaarawy. La Roma non ha più perso un colpo dopo il siluramento di Ranieri. Il Como domina a Cremona: finisce 4-1.

Il grande sconfitto della serata è il Milan di Allegri

Il grande sconfitto della serata è il Milan di Allegri che perde in casa 1-2 contro il Cagliari. E dire che i rossoneri erano andati in vantaggio con Saelemaekers dopo appena due minuti. Poi, però, i sardi hanno segnato due gol e hanno giocato una grande partita onorando il campionato fino alla fine. Il Cagliari avrebbe potuto segnare di più. Per i rossoneri quattro sconfitte nelle ultime sette partite. Un vere e proprio tracollo. Nel girone di ritorno la squadra si è dissolta.

Che cosa farà De Laurentiis?

A questo punto resta da stabilire cosa faranno il Napoli e De Laurentiis con Massimiliano Allegri. Lo prenderanno per sostituire Conte o punteranno su Italiano? Questa sera in conferenza De Laurentiis ha fatto un riferimento abbastanza evidente al tecnico livornese, dicendo che per il prossimo allenatore ci sarebbe stato da aspettare le partite della serata.

La Juventus sa ancora giocando il derby col Torino, partita cominciata con un’ora di ritardo per i gravi incidenti avvenuti nel pre-partita. I bianconeri sono in vantaggio 1-0 con gol di Vlahovic.

Quindi in Champions League vanno Inter, Napoli, Roma e Como.

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