Manna ha molta fiducia in Giovane (non sappiamo se sia una buona notizia)

Lo dice Schira: "Sarà lui il vice Hojlund". Vedremo. Fin qui è stato un acquisto ai limiti dell'incomprensibile

Che il futuro del Napoli sarà un grosso taglio aziendale l’abbiamo capito, e non da oggi, e in ottica di ricollocamento risorse o, se vogliamo essere meno raffinati, di tirare la cinghia, si dovrà cercare di valorizzare quello che si ha. Tra quello che si ha c’è Giovane Santana Do Nascimento, arrivato dall’Hellas Verona a gennaio per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Poche presenze, qualche buon guizzo contro il Milan e poco altro. Al momento è un acquisto inspiegabile. Secondo quanto riportato da Schira, sarà lui il vice Hojlund la prossima stagione. Napoli, il futuro è Giovane

Riporta Schira su X:

“Giovanni Manna ha grande fiducia nelle capacità di Giovane . Quindi vuole tenerlo al Napoli come vice Hojlund nella prossima stagione. Il Napoli ha speso 20M a gennaio per l’attaccante brasiliano, che era stato avvicinato da diverse squadre italiane negli ultimi mesi (Inter, Lazio e Milan).”

Onestamente abbiamo seri dubbi che possa essere una buona notizia.

Occhi anche su Davis

Proprio stamattina, la Gazzetta ha invece fatto il nome di Davis dell’Udinese. La Gazzetta lo ha descritto come un “Lukaku 2.0”: potente fisicamente, efficace in progressione, bravo a giocare spalle alla porta e ad attaccare la profondità, ma con una certa tendenza agli infortuni. È stata una delle sorprese più interessanti del campionato, anche se spesso sottovalutata dai media sportivi. Di fatto ha sorretto quasi da solo il reparto offensivo dell’Udinese.

Ha maturato esperienza per anni nel calcio inglese, arrivando anche in Premier League, pur senza mai avere un ruolo centrale. Potrebbe essere un buon colpo per gli azzurri.