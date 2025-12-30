Elmas il tuttofare del Napoli, sui social ironizza sul suo ruolo di jolly

Elif Elmas il tuttofare del Napoli. Il calciatore macedone ha pubblicato un divertente post su Instagram dove si ironizza che abbia giocato in diverse zone del campo fino ad ora per colmare le assenze dovute agli infortuni.

Nel post, si vedono Anguissa e McTominay che gli chiedono: «Ci puoi aiutare a centrocampo?», ed Elmas risponde di sì.

La stessa cosa la chiedono Neres e Lang per gli esterni d’attacco, e il macedone anche stavolta risponde di sì.

Poi è la volta di Lucca e Hojlund, che non fanno in tempo a finire la domanda: «Ci puoi…»; Elmas risponde di sì.

Nella descrizione del post, il calciatore in prestito dal Lipsia ha scritto: 2026.YES NO PROBLEM , ironizzando proprio sul fatto che Antonio Conte lo sta utilizzando come jolly in qualsiasi posizione del campo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elif Elmas (@elifelmas24)

Elmas: «Essere un jolly è una cosa difficilissima»

Elijf Elmas si racconta in esclusiva a Radio Crc:

Hai giocato entrambe le partite da esterno sinistro. Sei un jolly fondamentale. Ma Elijf Elmas cosa preferisce? C’è un ruolo dove ti senti più a tuo agio?

«Essere un jolly è una cosa difficilissima. In verità ci sono tante difficoltà. A me piace giocare dietro la punta e in questo momento stiamo giocando con il 3-4-3 ed è un pochettino la mia posizione. Dopo cinque settimane che giocavo mediano, rientrare subito e fare il numero 10 con tre attaccanti avanti è stato un po’ difficile, però sto cercando di fare il meglio. Secondo me questa posizione sarà perfetta per me. Mi piace giocare lì e sicuramente posso fare ancora meglio perché puoi fare gol, dribbling e assist. Sto cercando di capire sempre meglio cosa vuole il mister e penso che questa posizione possa portarmi un salto di qualità.»

Che consigli ti dà Antonio Conte sui vari ruoli?

«Quando giocavo mediano voleva altre cose da me. Secondo me i tifosi non capiscono queste cose che il mister vuole, però chi capisce il calcio sa quanto è difficile giocare mediano. Contro Milan e Bologna voleva da me altre cose. Io sto cercando di fare quello che vuole il mister, e soprattutto sto facendo un bel lavoro perché non è facile passare subito da un ruolo all’altro, soprattutto in partite difficili come quelle contro Milan e Bologna. In questo periodo abbiamo giocato tante partite difficili come Roma e Juve e secondo me è andata bene.»